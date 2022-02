Aníbal Torres cantará por denuncia sobre la publicidad estatal

Compartir Facebook

Nuevo escándalo. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que no actúa al margen de la ley, en respuesta a la seria denuncia de su aún secretaria de Comunicación Social, Ximena Pinto, que lo acusó de un presunto uso político de S/18 millones de publicidad estatal.

“Yo soy abogado, yo no actúo al margen de la ley”, sostuvo en respuesta a los periodistas que permanecieron en los exteriores de palacio de Gobierno en busca de su respuesta. “No pude haber un monopolio, también existen otros medios de comunicación y se tiene que seleccionar entre todos los medios que hay”, indicó.

“Pero la publicidad estatal debe hacerse mayormente en los medios de comunicación del Estado. Y también se deben considerar los medios de comunicación de las regiones y los medios locales”, precisó Torres, sobre la torta publicitaria que debe repartirse entre los medios periodísticos.

“ENTONCES, VÁYASE”

Este escándalo empezó cuando su funcionaria en el tema de comunicaciones, Ximena Pinto, no aceptó que Torres excluyera de la distribución de publicidad estatal de S/18 millones anuales para la campaña escolar al grupo El Comercio.

Pinto reveló que tras expresar su negativa al premier, y decirle que daría un paso al costado, “entonces me dijo váyase”. “El quería que sean en regiones, incluso en algún momento me dijo que no importaba Lima,” señaló, tras acusarlo de pretender usar la publicidad del Estado con fines políticos.

Aníbal y Pinto deberán presentarse el miércoles 2 de marzo en la Comsión de Transportes del Congreso, para que expliquen más detalles sobre las acusaciones del presunto direccionamiento de la publicidad estatal.