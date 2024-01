«Feliz cumple al mejor confidente», Anna Carina Copello y su romántico mensaje a su esposo

Ana Carina Copello enterneció en redes sociales al dedicarle a un romántico y emotivo mensaje a su esposo debido a que cumple un año más de vida la cantante no dudó en resaltar todas las virtudes que tiene su compañero de vida y con quién ha formado una hermosa familia.

Diversos seguidores de la artista no dudaron en felicitar a Anna Carina por tener una familia sólida y unida que a pesar de los años han reforzado su vínculo y se ven más felices que nunca en sus redes sociales.

Enamoradísima

Anna CarinaCopello usó sus redes sociales para felicitar a su esposo un solo plástico siendo este Un año más que comparten juntos rodeados del amor de sus hijos.

Es por ello que la cantante no dejó pasar esta fecha de manera desapercibida y le dedicó un romántico mensaje a su fiel compañero durante estos más de 20 años juntos.

«Feliz cumple al mejor esposo papá coach residente compañero amigo, partner in crime, mi todo y más», empezó diciendo la hermana de María Pia Copello.

Junto a esta romántica descripción se encontraba Un carril de fotos en donde presumía su relación a través de los años y la familia que han formado juntos la que hasta el día de hoy permanece junta y llena de amor.

«Que todos tus deseos se cumplan Paul Bebin, más de 20 años celebrándolo juntos», escribió Anna Carina.

Cabe recalcar que el éxito que ha tenido Anna Carina en el mundo de la música también ha sido por el trabajo conjunto con su esposo, quien es su manager desde que inició en el rubro.

Anna Carina Copello y Paul Bebin se conocieron en el 2003 y desde ahí no se han separado para nada. Su hija, Micaela, vino al mundo cuando ellos eran muy jóvenes y tenían 20 años, pero quién sí se demoró en llegar fue el segundo pequeño.

Cuando la menor tuvo 5 años, ambos decidieron que era el momento de casarse. Por eso, en octubre del 2008, contrajeron matrimonio por civil y religioso en una lujosa boda.

Conmovida tras la muerte de Pedro Suárez Vértiz

Anna Carina Copello se unió a la larga lista de artistas nacionales que lamentaron la partida de Pedro Suárez Vértiz con una conmovedora publicación a través de sus redes sociales.

La hermana de María Pía Copello aseguró sentirse muy apenada por la muerte del cantante peruano este jueves 28 de diciembre.

«Estoy con el corazón roto. Te nos fuiste Pedrito. Y es muy difícil procesarlo. Las despedidas siempre serán tristes, pero más aún cuando se trata de alguien como tú, la persona a quien más he admirado y quien me regaló su amistad desde que era chiquita. De ti aprendí que uno tiene que perseguir sus sueños si sientes que has nacido para ellos», detalló.

Anna Carina Copello confesó que siempre lo admiró desde que era niña y contó un íntimo episodio que protagonizó con Pedro cuando le aconsejó que no abandone la música cuando pensó en hacerlo años atrás.