ANSIEDAD, INSOMNIO Y DEPRESIÓN NOS ACECHAN

El aislamiento social en el que vivimos está multiplicando los casos de ansiedad, insomnio y hasta depresión, debido a que las actividades no se desarrollan con normalidad. La psicóloga de Sisol Salud, Cecilia Portocarrero, explica que la cuarentena hace que las personas perciban un desorden en su vida. “Normalmente, salían a trabajar muy temprano y llegaban a casa a descansar. Pero al no hacerlo, existe demasiada energía acumulada que no permite continuar con el ciclo de vida que anteriormente llevaba”, comenta.

Y es que nuestro reloj biológico ha cambiado porque muchos ahora se levantan y se acuestan tarde; no desayunan ni se alimentan bien. Eso perjudica su salud, indica la especialista, tras considerar que los jóvenes entre los 20 y 25 años generan mucha ansiedad y sufren con el aislamiento social. “Ellos ya tienen una vida estructurada (estudiando o trabajando), y esta situación los frustra porque consideran que no van a cumplir sus metas”, dijo.

DEPRESIÓN

De la ansiedad se puede pasar a un cuadro de depresión, el cual se refleja, por ejemplo, en una mala alimentación, seguida de tristeza e insomnio. “Si no descansas bien, tu metabolismo y nivel hormonal van a cambiar, y eso altera el sistema inmunológico”, precisa.

Ante todo lo anterior, la psicóloga recomienda elaborar un plan de trabajo. Por ejemplo, levantarse temprano para que la mente comience a trabajar de la misma forma como lo hacía antes.

Finalmente, propuso que las actividades que se desarrollan en casa se hagan en compañía de los hijos, para que ellos no piensen que están de vacaciones y se sientan involucrados en los quehaceres del hogar. Y en caso persistan la ansiedad, insomnio y sobre todo, depresión, es mejor buscar ayuda profesional.