Antauro Humala: “A Pedro Castillo no le debo absolutamente nada”

Antauro Humala lamentó que Pedro Castillo no haya cumplido “su palabra de maestro” de indultarlo e indicó que salió por mérito propio.

Antauro Humala insiste en la pena de muerte para los ex presidentes corruptos. (Foto: GEC)

¡Con la pierna en alto! Así es como salió de prisión Antauro Humala de prisión y, en sus más recientes declaraciones, así lo está demostrando. El hermano de Ollanta dio una entrevista exclusiva a CNN y reiteró que no le debe nada al presidente Pedro Castillo.

“A Pedro Castillo no le debo absolutamente nada. No fue capaz de honrar su palabra de maestro e indultarme. Yo he salido por pena cumplida, o sea, he cumplido con mi carcelería. Por eso salgo con la frente en alto”, dijo el líder del partido etnocacerista.

Antauro Humala también explicó el vínculo que tiene con el actual jefe de Gobierno. Argumentó que en su momento le dio su apoyo a Castillo en la segunda vuelta electoral sin buscar ningún beneficio a cambio.

“Es lamentable lo que está pasando con Pedro Castillo, porque era una esperanza para el país. Nosotros, los etnocaceristas, que nos habíamos sublevado contra Fujimori en el año 2000, obviamente teníamos que apoyar a Castillo ante la candidatura de la señora Keiko Fujimori. Así como muchos grupos que no aceptaban el regreso de la tiranía y la corrupción fujimorista. No le pedimos nada a cambio. De él nació el ofrecimiento del indulto y lo dijo dos veces”, indicó Antauro, hijo de Isaac Humala.

Mira aquí:

📺 Exclusivo: Antauro Humala: Me siento orgulloso de haberme rebelado contra un presidente corrupto y traidor a la patria | @soyfdelrincon #concluANTAURO pic.twitter.com/NTNylD2dVQ — CNN en Español (@CNNEE) September 3, 2022

Cuando se le consultó por las investigaciones en contra de Pedro Castillo, aseguró que él y los etnocaceristas serán frontales contra la corrupción. Pero también señaló que hasta el momento solo eran indicios y no había pruebas concisas.

Sobre la tan comentada pena de muerte, ideología que defienden los etnocaceristas, Antauro reiteró su posición a favor de esta. En esta ocasión le contó al periodista Fernando del Rincón que los exmandatarios Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y su hermano Ollanta Humala deberían ser condenados a muerte por habérseles demostrado actos de corrupción.

“No interesa que sea mi hermano. Yo lo juzgo como presidente de la República (…) Todos han sido ladrones y traidores. La alta corrupción es una figura de traición a la patria, han regalado el erario nacional y eso se sanciona con pena capital”, manifestó Antauro Humala.