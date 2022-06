Anthony Aranda confiesa que desea probar suerte en la actuación

Compartir Facebook

Cómo para no creerlo, el popular ‘Gatito Activador’ Anthony Aranda confesó hace poco que no solo desea ser bueno en la pista de baile sino también en la actuación pues considera que no le iría mal con la preparación correspondiente.

Como se recuerda Anthony acompañó a Melissa en la alfombra roja de la última película peruana «Igualita a mí» donde ambos posaron tal cual pareja de torta para las fotos de los diversos medios que se encontraban en el lugar.

Al parecer el ahora también ‘chico reality’ no quiere quedarse atrás y quiere seguir los pasos de su amada por lo que respondió si en algún momento probaría suerte en la actuación.

“Nunca he estudiado para actor ni nada, pero sí por qué no. Uno siempre tiene que ponerse retos que quizá nunca pensó, así que, si en algún momento se me da, chévere, aprender a ver qué tal”, dijo.

Al parecer el bailarín desea hacerle competencia a su pareja quien no solo probó suerte en la conducción sino también en los cines.

Melissa Paredes jura haber sido buena esposa: “le regalé un carro, imagínense”

Melissa Paredes recalcó que Rodrigo Cuba no fue quien costeaba todos los gastos del hogar. Así, deslizó cuando le preguntaron si prácticamente el futbolista la mantenía.

“Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa”, dijo la modelo.

En ese mismo instante agregó que incluso le regaló un automóvil: “Pagaba su carro entero, le regalé un carro, imagínense”.