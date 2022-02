Anthony Aranda le rogaba a Paula Manzanal para una relación: “Parece que no te importo”

Compartir Facebook

Paula Manzanal reveló audios y chats inéditos de cuando mantenía contacto con Anthony Aranda antes de que sea ampayado junto a Melissa Paredes.

Luego de que Anthony Aranda acusara a Paula Manzanal de vender información suya por dinero, ella no se quedó atrás y sacó todas las pruebas que tenía. La influencer le mandó a Magaly Medina, chats y audios de la conversación que mantenía con Aranda.

En aquellas conversaciones se podía ver que el ‘activador’ tenía la intención de iniciar un romance con Paula. Eso llegaba a tal punto de que a veces parecía que el bailarín le rogaba a ‘la Manzanal’ por su atención.

“Amorcito te extraño mucho. (…) Yo nunca me he rendido para nuestros planes, pero a ti te veo en otra mujer. Está bien todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un ¿cómo estás?, te extraño, quiero verte, una videollamada, nada, te da igual”, se puede leer.

Asimismo, se podía notar que al parecer Paula no tenía mucho interés hacia el ‘activador’, pese a los intentos de él por formalizar su romance.

“Amor no te pongas celosa de Melissa”

En otro momento de la conversación, se pudo ver que Paula celaba a Anthony por los acercamientos que tenía con Melissa Paredes. Sin embargo, él le aseguraba que no hay nada entre ellos porque Melissa era casada.

“Amor no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo (…) no hay manera. No me celes con Meli es una mujer casada con hijos por favor”, expresó el ‘activador’ en su momento.

