Anthony Aranda muestra su apoyo a Melissa: “sigamos sonriendo juntos”

Luego de las declaraciones de Melissa Paredes en ‘Mujeres al mando’, el bailarín Anthony Aranda compartió un mensaje de apoyo vía redes sociales hacia la modelo, quien nuevamente aseveró que no la pasó nada bien tras el ampay con el que hoy es su pareja.

En paralelo a este amorío, como se sabe, Rodrigo Cuba y Ale Venturo no se ocultan y ya publican fotos románticas juntos en sus cuentas oficiales de Instagram. Al parecer, luego de eso, Anthony y Melissa se habrían animado salir de la clandestinidad y ya no tienen problemas en tapar nada.

“Eres una maravillosa mujer y me siento feliz de compartir todo esto contigo, siempre demostraste ser una luchadora y una gran mujer, sigamos sonriendo juntos”, se lee en las historias de Instagram de Anthony Aranda.

‘Samu’ arremete contra Melissa Paredes: “usar la victimización para limpiarte no es”

Indignado, así es como se mostró el periodista de espectáculos Samuel Suárez, quien mediante su portal de Instagram, Instarándula, destruyó a Melissa Paredes tras las últimas declaraciones a ‘Mujeres al Mando’ en una extensa entrevista.

“Mira Melissa, está bien que oficialices tu romance porque era lo que tocaba y tenía que suceder después de las imágenes de Año Nuevo, pero de ahí agarrar ese tema tuyo, que fue un ampay bien rochoso y decir que los hombres son así…”, comenzó diciendo el periodista.

En esa línea, el comunicador tildó a Melissa de hacerse la víctima, con tal de quedar bien ante la gente y le pidió hacerse responsable de sus actos.

“Usar la victimización para tratar de limpiarte ahora, no es. Hay gente que aplaude a los hombre infieles, yo no lo he hecho. Se llama igualdad, mi vida. No por el hecho que eres mujer, te han atacado. Responsabilízate por tus acciones, no culpes por eso a otros hombres o personas”, expresó Suárez.

