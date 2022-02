Anthony Aranda se confiesa tras ingreso a EEG: “Melissa es mi representante”

Compartir Facebook

El ‘activador’ apareció en la última emisión de ‘Esto es Guerra’ y sorprendió a todos al anunciar que ya tiene una representante, nada más y nada menos que Melissa Paredes.

Anthony Aranda fue una de las sorpresas más grandes de la noche en ‘Esto es Guerra’. Y es que si bien su ingreso se rumoreaba con creces, nada estaba dicho y hubo algunos incrédulos que no confiaron en su ingreso a la televisión.

Sin embargo, para sorpresa de todos apareció triunfante y todo se lo debería agradecer a Melissa Paredes. Pues ‘América Hoy’ habló con Anthony tras su presentación en EEG 10 años y él confesó algo avergonzado que ahora que es una figura pública, ya tiene representante.

“¿Melissa ha negociado para que estés aquí en Esto es Guerra?”, preguntó el reportero del programa. Anthony lo negó: “No, eso es mentira. Yo negocié personalmente”.

No obstante, sí reveló que Melissa Paredes es nueva manager, puesto que la modelo y actriz tiene muchos años de experiencia en televisión. “Melissa es mi representante, lo tengo que decir, es mi manager”, expresó.

Anthony asegura que Melissa no tuvo nada que ver con su trabajo en EEG, pero muchos usuarios lo dudan. Pues Paredes tiene muchos contactos en tv y tal vez ella también recibió una oferta en el mismo programa.

Anthony Aranda remeció a todos el día de ayer al ser presentado como competidor de EEG 10 años. Es por eso que ‘América Espectáculos’ lo buscó para conocer detalles de lo que piensa Melissa sobre su ingreso a la televisión.

“Ella siempre me dio todo su apoyo. Me dijo: ‘es una oportunidad bonita, si a ti te gusta’ y dije: ‘Sí’. Como sabe que soy una persona de retos, me gusta competir, toda mi vida he competido, he ido ocho veces al Mundial de las Vegas a representar al Perú, lo mío es competencia”, expresó Anthony muy emocionado.

Para luego dar paso a los detalles de su relación amorosa con Melissa, con quien se muestra cada vez más enamorado. Asimismo, sorprendió a más de uno con los planes de ‘matri’ y familia que estarían teniendo con Melissa.

“Es algo que toda pareja sueña, cuando una pareja está estable sueña en un futuro poder casarse, tener hijos, quizás. Eso el tiempo lo va a decir”, señaló.

