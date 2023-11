Anthony Aranda se emociona por fiesta de cumpleaños que organizó Melisa Paredes: «Te luciste, mi amorcito»

¡El fin de semana se armó una fiesta increíble para el cumpleaños del bailarín Anthony Aranda! ¿Quién organizó la celebración? Nada más y nada menos que la actriz Melissa Paredes. La actriz junto su hija y Anthony Aranda la pasaron bien en la fiesta.

Anthony Aranda se emociona por fiesta

Anthony, emocionado, compartió todo en sus redes sociales y ¡no dejó de expresar su felicidad por el gesto de su pareja! «Mi amorsote, me encantó todo. Te amo, me haces muy feliz. Las sonrisas de ustedes son mi felicidad», así lo expresó.

Y los mensajes en Instagram no pararon. ¡Anthony Aranda no pudo evitar gritar su amor por Melissa y también por su hija! «Las amo», agregó.

La fiesta estuvo de locura. ¡Las fotos lo dicen todo! Anthony junto a familiares y amigos la pasaron muy bien. Y es que estaba todo perfecto, tan perfecto que Anthony no pudo evitar compartir imágenes en sus redes. La descripción dice: «¡Me encantó! Te luciste, mi amorcito. Te quedó todo muy lindo. Te amo y me haces muy feliz Melissa. Gracias a todos por sus saludos los llevo en el corazón».

Hija de Melissa Paredes niega hacerle sorpresa

La pequeña hija de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba estaba mostrando cómo la actriz terminaba con los preparativos. «Bueno, acá alguien está alistando la fiesta de Anthony, hoy es el cumpleaños de Anthony», se le escucha decir.

De pronto, el bailarín abre la puerta y le pregunta: «¿Tú me has hecho esta sorpresa?», preguntó Aranda, emocionado, pero recibió una respuesta inesperada de la pequeña. «No, claro que no, lo ha hecho mamá», expresó la niña de 6 años.

A lo lejos se escucha la risa de Melissa Paredes por la curiosa forma de responder de su hija, fruto de la relación que tuvo con Rodrigo Cuba. Cabe indicar que, luego de su divorcio, la actriz formalizó su relación con el ‘Activador’ a fines del año 2021 y comenzaron a vivir juntos en noviembre 2022.

La relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda, a pesar de los inicios difíciles bien. Casi dos años juntos y han pasado por un montón de cosas, pero ahí están, firmes y decididos. Pero la historia no termina aquí. Hace algunos meses, se comprometieron en un viaje a Disney.

Además, ¡a la celebración de Anthony no le faltó amor ni familia! ¡La parejita está emocionada por lo que viene! Está claro que entre ellos hay pura felicidad y cariño.

«Después de todo, demostraron ser una pareja bonita, la carita de Mía lo dice todo», «Me encantó que la hiciste partícipe de soplar la velita», «Las mejores vibras para ti y para Melissa también», comentan algunos usuarios.