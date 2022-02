Anthony Aranda sorprendió a Melissa con rosas: “orgulloso de nuestra fortaleza”

Compartir Facebook

Tras los audios vertidos por Paula Manzanal, el bailarín Anthony Aranda no se quedó de brazos cruzados y sorprendió a Melissa Paredes con un hermoso detalle de rosas.

Fue la exconductora quien hizo público el obsequio de su amor, sin importar el qué dirán y mediante sus historias de Instagram compartió con sus seguidores la noticia de su sorpresa.

“Estas 100 rosas son 100 razones por la cual amo que seas mi compañera, y me siento orgullo de nuestra fortaleza al luchar por lo que amamos. Sé mi compañera siempre, te amo”, se lee en la tarjeta que acompaña las rosas.

«El pasado es pasado», Melissa minimiza conversaciones de Anthony con Paula

En la última edición del programa de Magaly Tv La Firme Paula Manzanal mostró la evidencia de lo que habrían sido las conversaciones con Anthony Aranda cuando estaban en ‘coqueteos’ mientras el bailarín era pareja de competencia de Melissa.

Magaly Medina mostró las candentes conversaciones donde Anthony le reclamaba a Paula sobre las continuas fiestas a las que iba e incluso le decía ‘amor’ y ‘bebé’ los mismos términos que usa ahora con Melissa Paredes.

«Amor no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, ósea no hay manera”, se pudo leer en uno de los tantos chats amorosos que le escribía el ‘Activador’.

Ante las pruebas el reportero de Magaly buscó a la parejita del momento camino a cenar a un restaurante pro el Día del amor donde de inmediato le pregunto a Anthony si ya había visto las pruebas que confirmaban su trunca relación con ‘La Manzanal’.

Ante las ola de preguntas el bailarín solo atinó a guardar silencio y caminar de manera apresurada al restaurante tomando de la mano a Melissa quien puso cara de poco amigos pero minimizó las pruebas de la rubia modelo. “Chicos déjennos disfrutar el Día del Amor, el pasado es pasado mi amor”, dijo Paredes al reportero quien preguntaba insistentemente.

