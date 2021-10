Anthony Aranda sube seguidores en redes sociales tras ampay con Melissa Paredes

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El bailarín ‘activador’ de Melissa Paredes la hace linda en Instagram y está cada vez más cerca de llegar a los 100 mil seguidores.

Anthony Aranda es un bailarín y coreógrafo 34 años que protagonizó el sonado ampay de Melissa Paredes dentro de su auto con lunas polarizadas. El bailarín está en el ojo de la tormenta al igual que Melissa, y muchos usuarios en redes sociales están atentos a sus pasos.

Es por eso que la cantidad de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram, ha aumentado en gran magnitud. Solo un día después del ampay, el popular ‘activador’ tuvo 76.1 mil seguidores, y ahora que ha pasado casi una semana, el bailarín y coreógrafo está en los 99.1 mil seguidores.

No cabe duda que el ampay de Melissa que puso fin a su matrimonio y que es una presunta infidelidad, ha sido beneficiosa para Aranda. El bailarín está a unos pocos números de los 100 mil seguidores en redes y hay cada vez más gente interesada en él y en lo que hace en redes.

El bailarín y coreógrafo no ha parado de seguir su trabajo tras el ampay. Él es parte del equipo de bailarines de Daniela Darcourt y también parece ser uno de los coreógrafos de Yahaira Plascencia, por lo que está trabajando con ambas salseras por el momento.

Mire también: Mayra Goñi ayudará a ancianito enfermo de 83 años que no tiene familia: “Ahora es mi abuelito”

La ‘urraca’ le dio con palo al bailarín cuando al ser abordado por sus cámaras, dijo que no iba a decir ni una sola palabra respecto a la situación.

En el programa de ayer de Magaly Medina, sus cámaras abordaron al bailarín del ampay de Melissa Paredes, Anthony Aranda. Anthony evitó en todo momento dar declaraciones y dijo que no iba a emitir ningún comentario con respecto a la situación de Melissa.

“Escúchenme, yo respeto muchísimo su trabajo, pero no tengo nada qué decir. No me escondo, gracias”, señaló el coreógrafo.

Magaly Medina no pasó desapercibida la actitud del bailarín y le dio con palo puesto que él no tendría que decir nada con respecto a Melissa. La ‘urraca’ dijo que él no tiene nada que ver con la situación del problema de Melissa y el ‘Gato’ Cuba.

“Dice: Respeto su trabajo, no voy a decir nada. ¿Qué vas a decir? La chica está tratando de resolver su problema, divorciarse, proteger a su hija y ver su estabilidad psicológica sobre todo, y este ahorita no tiene vela en este entierro, con él no es”, comentó la ‘urraca’.

“No creo que tenga algo que declarar o decir, imagínense, y supongo que hasta ahora no tiene trabajo en el programa de Sor Gisela. ¿Hasta el momento lo ha separado? Seguramente en la otra temporada lo perdona”, añadió.

Además: Génesis Tapia hunde a Melissa Paredes: “es muy buena adornando”