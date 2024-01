Anthony Aranda y la vez que dijo que no perdonaría una infidelidad de Melissa Paredes: «Lo tenemos claro»

¡Atención! Anthony Aranda, el ‘Activador’, abrió su corazón y contó todo sobre cómo manejaría una infidelidad con Melissa Paredes. Al parecer, si esto sucediera él terminaría con la modelo, pues no perdonaría una infidelidad.

Anthony Aranda dijo que terminaría con Melissa si le era infiel

Con respecto a la reciente ruptura de Melissa Paredes y Anthony Aranda. Los dos personajes están en el ojo público. Por ello, ha resaltado la vez que el bailarín Anthony Aranda opinó sobre la fidelidad en su relación con Melissa Paredes. Anthony contó que conversó seriamente con Melissa Paredes y que, si en algún momento llega a pasar, terminarían definitivamente.

La historia de Anthony y Meli comenzó entre rumores de líos con el ex de ella, Rodrigo Cuba. Pero ahora, las cosas se pusieron picantes con esta revelación bomba.

En una charla sincera, Anthony Aranda soltó esta perla: «En mi caso con Meli lo tenemos claro. Ninguno de los dos perdonaría una infidelidad. Creo que no lo perdonaríamos los dos. El día que no nos sintamos cómodos uno del otro, ser sinceros y seguir adelante». ¡El ‘Activador’ no anda con rodeos!

Con ello, Aranda dejó en claro que tanto él como Melissa no perdonarían una infidelidad y terminarían definitivamente.

Pero eso no es todo, la sinceridad es clave. «El tiempo siempre te da la razón, saquen sus propias conclusiones. Solo hablo de mi novia, que es Melissa, y digo que el tiempo es sabio», remató. ¡Ay, qué fuerte!

La polémica historia del romance

Pero volvamos al principio, que esta historia tiene mucha tela que cortar. La relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda arrancó en noviembre de 2021, justo después de la separación de la actriz con el futbolista Rodrigo Cuba. A pesar de chismes y tropezones, la pareja se mantuvo firme y hasta se comprometieron en Disney.

Pero algo pasó. Este viernes, Melissa causó furor en las redes con un noticia: anunció el fin de su relación con Anthony Aranda. Y con ello, el fin de su compromiso. ¡Ya no habrá boda!

En un comunicado en Instagram, Melissa dijo: «Quiero informar sobre mi separación sentimental con Anthony Aranda, a quien aprecio y respeto por los buenos momentos compartidos».

Pero la cosa se complica aún más. ¿Recuerdan las palabras de Anthony sobre no perdonar una infidelidad? Ahora, después de la ruptura, esas palabras cobran más fuerza y nos dejan con la intriga.

Y aquí viene lo más picante: fotos recientes de Melissa con su abogado Wilmer Arica reunidos en la Fiscalía de Surco y Barranco. ¡La cosa se pone turbia! ¿Qué estará pasando ahí?

En resumen, la farándula no para. Esto es solo el comienzo del drama entre Melissa Paredes y Anthony Aranda. Y aquí estaremos al tanto para traerles todos los detalles.