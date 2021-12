Anthony Aranda y Melissa Paredes habrían pasado velada romántica: “Tu y yo combinación perfecta”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El bailarín y la modelo estarían viviendo al máximo su romance y al parecer estuvieron juntos disfrutando de una velada a la luz de la luna.

Anthony Aranda y Melissa Paredes parecen estar más templados que nunca y lo dejan saber en redes sociales. Al parecer, cada vez queda menos para que el presunto romance que existe entre ellos, salga a la luz y puedan gritar su amor a los cuatro vientos.

Y es que el bailarín, se animó a compartir lo que habría sido una velada romántica a la luz de la luna junto a Melissa Paredes. Él hizo un clip cortó de lo que vivió en su cita, en la que se podía ver una piscina de noche y una botella de vino.

Asimismo, acompañó el clip con una tierna frase que estaría dedicada a Melissa y confirmaría cualquier sospecha de romance. “Tú y yo, combinación perfecta”, escribió el bailarín junto a un corazón.

Parece ser que Melissa Paredes y Anthony Aranda están muy enamorados, razón por la que ya no querrían ocultar más su romance. Cabe señalar que hace unos días, Anthony le dejó románticos comentarios a Melissa en sus redes sociales.

Asimismo, Melissa ha mandado indirectas a través de sus TikToks, alegando que va a amar a quien quiera. Por lo que se piensa, se estaría refiriendo a su romance, aún no confirmado, con Anthony Aranda.

Mire también: Natalie Vértiz marca territorio con Yaco Eskenazi: “nunca jamás te podrán mirar”

Al parecer la actriz no esta dispuesta a recibir mas comentarios negativos y salió a compartir un mensaje de superación dejando en claro que no permitirá que le digan como debe vivir su vida y lo que piense el resto la tiene sin cuidado.

«¿2022 estoy lista! ¡Ahí te voy! Con todaaaa», escribió la exconductora de televisión en sus redes sociales como descripción y preámbulo de todo lo que espera hacer durante este 2022.

A través de su cuenta de Instagram la mamá, modelo y actriz dejó en claro que hará con su vida lo que ella quiera pues no afecta a nadie sus decisiones.

«Y que le quede claro a todo el que me conoce, voy a empezar a disfrutar mi vida sin importar lo que ustedes digan. Voy a empezar a vivir mi vida, porque el día que me toque morir, ninguno de ustedes se va a ofrecer en mi lugar. Decidí que no voy a ser igual y tú no me puedes cambiar de la noche a la mañana, pero simplemente hoy decidí que ya no voy a seguir callando quien soy para alimentar el ego de las personas hipócritas», se puede escuchar en el video que compartió con ella caminando por la playa.

Además, recalcó que ya no se va a esforzar por encajar en la sociedad y sus requerimientos para empezar a ser la mujer que siempre quiso ser.

«No seguiré intentando cambiar para encajar dentro de una sociedad tan podrida, donde te juzgan sin conocerte y te crucifican… Así que voy a empezar a vivir la vida que yo quiero, voy a empezar a ser la persona que deseo. Voy a amar a quien yo quiera, voy a vestir como yo quiera, mientras yo no le haga daño a nadie no hay ningún problema, solamente tengo una vida», agregó en su extenso mensaje Melissa Paredes junto a un video de ella.

Además: Jazmín Pinedo se ‘derrite’ de amor por Ricky Martín: “quisiera darle un beso”