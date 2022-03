Anthony le dice a Melissa que es “feo”: “pero las mujeres son más felices”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ‘activador’ grabó un divertido video al lado de Melissa Paredes, asegurando que es “feo”, pero eso hace más feliz a Melissa.

Anthony Aranda y Melissa Paredes son una de las parejas más polémicas del medio y de hecho, el ‘activador’ se ha ganado bastante ‘hate’ desde que inició su romance. En redes sociales, hay muchos detractores de Anthony y resaltan cualquier detalle negativo.

El ‘activador’ y la ex conductora de televisión decidieron grabar un video para TikTok en la que hablan de hombres feos. “Varios estudios revelan que las mujeres son más felices con hombres feos”, se escucha en el audio.

Sin embargo, la última parte del clip es la razón por la que se dice que Anthony se considera a sí mismo cono una persona “fea”, es lo siguiente: “Y ahí, es donde entro yo”. Eso causó las risas de más de uno que vio el clip, y sobre todo de Melissa que no pudo contener la risa en pleno video.

Parece que el ‘activador’ no tenía ganas de aguantar comentarios negativos en su video y tomó una radical decisión. Anthonny Aranda decidió bloquear el acceso a los comentarios de todos los usuarios de Tiktok.

Mire también: ¡INCREÍBLE! Mujer usó vaso como juguete sexual y se le atoró en la vejiga

Melissa Paredes apareció en redes sociales con un renovado look pues se ha teñido el cabello de negro, por lo que la tildaron de “mala”.

Melissa Paredes acaba de cambiarse de look y decidió pintarse todo el cabello de color negro, para renovar su estilo. Y obviamente la ex esposa del ‘Gato’ Cuba no pasa desapercibida por sus seguidores y detractores en redes sociales.

Esta vez no fue la excepción, cuando el mismo Anthony Aranda sacó al fresco una característica que resaltó con el nuevo look de la ex conductora de televisión. Melissa y Anthony estaban en un restaurante y el ‘activador’ decidió molestar un poco a su pareja.

“¿Quién es esa preciosura?”, dijo al principio Anthony mostrando a Melissa. Ella no le hizo mucho caso y mantuvo su seriedad. Sin embargo, luego de unos instantes él dijo lo siguiente: “Ahora que estás con el cabello de negro, ¿estás de mala?”.

Melissa se mantuvo nuevamente en silencio por unos segundos pero luego lanzó una frase que le daría el gusto a todos sus detractores. “¡Siempre!”, señaló Melissa que esbozó una sonrisa justo después de soltar aquella respuesta.

El ‘activador’ no sé quedó atrás y antes de terminar de grabar su historia para Instagram, le siguió la corriente a Melissa. “Mala eres”, expresó.

Además: “Me duele más a mí, que a él”: Nicola Porcella revela que su hijo sufrió bullying en el colegio