Antonio Pavón asegura que se lleva bien con Sheyla: “Cuando la veo bien, me siento feliz”

El torero contó más detalles sobre su relación con la ‘leona loca’ e incluso aseguró que son bien ‘pinkys’, todo por el bienestar de su pequeño hijo.

Antonio Pavón se encuentra en nuestro país después de un largo tiempo y comentó más detalles sobre su gran amistad con la mamá de su hijo, pues ambos fumaron la ‘pipa de la paz’ para que su pequeño Antoñito pueda estar feliz.

En el programa América Hoy, Antonio fue el invitado especial en el set y contó más sobre su relación con Sheyla Rojas: “Llevarte bien es una bendición con la mamá de tu hijo, porque toda la vida van a estar unidos”, comentó.

“Las rupturas son súper complicadas pero cuándo ya puedes hacer tu vida, ya conoces a tu pareja, Sheyla también está con pareja, haces todo lo posible porque el niño esté bien y Antoñito cuando está con su papá y su mamá, es el niño más feliz del mundo”, indicó.

Además recordó los días que estuvo en tierras mexicanas junto a la ‘leona loca’ y su galán, Sir Winston, así como cuando ella fue a España junto a su familia y su novia Joi Sánchez: “Hay complicidad sobre todo para que el niño esté feliz, y Antoñito lo está cuando está con su papá y su mamá. Sheyla ha estado en España con nosotros durante 15 días. Nosotros hemos estado en México también 15 días”, contó.

SU ANGUSTIA POR CONOCER AL GALÁN DE SHEYLA

En una entrevista exclusiva para ‘Amor y Fuego’ Antonio Pavón contó sobre el novio de su ex pareja, cabe indicar que el torero se encuentra viviendo en la casa del empresario en compañía de su hijo Antoñito y su novia Joi Sánchez.

Reveló que desde un principio sentía angustia por saber quién era ‘Sir Winston’ y qué relación tenía con la mamá de su pequeño, pero ahora que ya lo conoce asegura que le cae muy bien.

“Soy los más sincero del mundo. Me siento tremendamente feliz porque veo que la mamá de Antoñito está muy feliz, está muy tranquila, muy estable y esa serenidad nos la ha transmitido aquí en casa. Algo que me preocupaba era saber quién era la pareja de Sheyla y me ha caído de puta madre”.

Además aprovechó en echarle flores al galán de la ex chica reality: “Nos ha recibido en casa como parte de la familia, muy educado, muy correcto, muy agradable, todos los adjetivos que tengo quedan cortos”, acotó.

Al concluir, afirmó que les da su bendición si es que ‘Sir Winston’ le pide matrimonio a ‘Shey Shey’: “Mi check también está”, concluyó.

