Antonio Pavón asegura que Sheyla Rojas llama diario a su hijo: “Está pendiente”

¡Modo paz y amor! El español Antonio Pavón reveló detalles de la relación de padres que mantiene con Sheyla Rojas; afirmó que se llevan bien y ella es atenta con Antoñito.

En un enlace con ‘América Hoy’, Antonio Pavón contó cómo se está adaptando su menor hijo en tierras españolas. “Estoy muy feliz, son muy pegado a mi familia. Estaba rodeado de mi mamá, mis papás, mis hermanos y me faltaba Antoñito”, dijo.

Agregó que Antoñito, quien recibe un tratamiento especial debido a la condición que padece de sus piernitas, empezará pronto el colegio. “Ya hemos averiguado todo para que Antoñito pueda comenzar el colegio. Hemos conversado con Sheyla, para que toda la documentación pueda estar acá”, precisó.

En esa línea, Janet Barboza insistió en preguntarle cómo se lleva con Sheyla Rojas en este tiempo en el que se dice muchas cosas de cómo vive ella.

El torero precisó que se mantiene tranquilo debido a la gran relación que mantiene con la madre de su hijo y además contó que “Sheyla llama a diario a Antoñito, tenemos una bonita relación actualmente”, continuó.

“Sheyla está pendiente de Antoñito, yo la mantengo al tanto, le dijo lo que sus ecografías, le mando fotos”, agregó el exchico reality.

“Ha sido una sorpresa para todos”: Antonio Pavón sobre separación la ‘Urraca’

En una nueva edición de ‘Amor y Fuego’, el español Antonio Pavón se mostró asombrado tras la separación de su amiga Magaly Medina y el abogado Alfredo Zambrano.

Al igual que otras figuras de la televisión nacional, el torero pensó que el matrimonio de Magaly y su notario era realmente sólido, pues incluso a través de redes sociales derrochaban amor.

“Ha sido una sorpresa para todos, una pena. Se veía que era un matrimonio muy sólido. No sé que ha pasado, no he querido preguntar ni molestar”, expresó Antonio Pavón, quien hoy reside en España con su hijo Antoñito.

Asimismo, la expareja de Sheyla Rojas contó el gran aprecio que tiene a Magaly Medina, pese a las diferencias que algún momento tuvieron.

