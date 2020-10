Antonio Pavón no le pasaría pensión por 60 meses al hijo con Sheyla

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Grave denuncia. El ex chico reality, Antonio Pavón, no sería el padre atento que dice ser pues, según el abogado de Sheyla Rojas, no le ha pasado la manutención al hijo que tiene junto a la modelo en 60 meses.

En una entrevista para un programa de espectáculos, la defensa de Sheyla Rojas, John Carlos Rodríguez, señaló que el ex chico reality no está siendo responsable con el pequeño que tiene.

“El señor Pavón no pasa la pensión hace 60 meses. El señor Pavón tiene gente que lo defiende en programas de televisión y lo hacen aparecer como padre ejemplar. La señora Rojas ha seguido trabajando y cubriendo los gastos de su hijo sin reclamar a su padre”, señaló el abogado de Sheyla Rojas.

También te puede interesar: Jossmery Toledo estaría ‘en algo’ con Jefferson Farfán

Hace un tiempo, Antonio Pavón había negado esa posibilidad y minimizaba las criticas de Sheyla Rojas, ya que siempre ha estado pendiente a su hijo.

“Ella (Sheyla) viaja a España en diferentes ocasiones. Ella saldrá diciendo que no le paso la pensión, mentira. Todos lo que están alrededor mío saben lo dedicado que soy con mi hijo. Pero la mamá, con tal de hacerme daño a mí, le hace daño a su propio hijo y lo aparta de mi”, indicó el Antonio Pavón.

Sin embargo, el abogado de Sheyla Rojas acotó que el monto que debe Pavón es 210 mil soles. Además, negó que la modelo aleje al padre, ya que el niño cuenta con un teléfono y redes sociales con los que se mantiene comunicado.

También te puede interesar: ¡Fuerte y claro! Melissa Klug habló sobre pareja de Samahara Lobatón