Antonio Pavón responde: “Por culpa de Sheyla sufrimos todos”

No se guardó nada. El ex chico reality, Antonio Pavón, respondió a las acusaciones que hizo el abogado de su ex pareja, Sheyla Rojas, quien lo acusó de no pasarle manutención a su hijo desde hace 60 meses.

“El señor Pavón no pasa la pensión hace 60 meses. El señor Pavón tiene gente que lo defiende en programas de televisión y lo hacen aparecer como padre ejemplar”, había señalado el abogado de Sheyla Rojas.

Sin embargo, Antonio Pavón aclaró que él siempre ha cumplido con su hijo e, incluso, es Sheyla Rojas quien no le presta atención, pues no lo lleva a sus citas médicas y le prohíbe ver a su familia paterna.

“¡Nosotros somos las víctimas de Sheyla por llevar ese tipo de vida! ¡Antoñito no asiste a sus citas medias desde que yo no estoy con él! ¡Le prohíbe al niño viajar a pasar vacaciones con su familia, a su mamá la botó de la casa! Por culpa de Sheyla sufrimos todos, es una muy mala persona”, aclaró Antonio Pavón.

Además, el torero español reveló que sí cumple con la manutención de su hijo. Si bien no le pasa 3500 soles porque, según él, no tiene la misma solvencia que antes, nunca ha incumplido con su hijo.

“Cuando yo ganaba más dinero, le pasaba 3500 soles a Sheyla. Ahora gano menos y paso 1000 soles mensualmente. Siempre soy muy dedicado con Antoñito, estoy pendiente de él a diario”, mencionó Antonio Pavón, mostrando los comprobantes de cada transacción.

