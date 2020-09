Antonio Pavón sobre chats de su ex: “Lo de Sheyla es un secreto a voces”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras la difusión de la polémica conversación de Sheyla Rojas y su ex representante público, Irvin Vela, donde hablaban de “sangrar” al futbolista Luis Advíncula, Antonio Pavón arremetió contra la madre de su hijo y afirmó que lo haga con su vida la ‘Leona loca’ no le interesa, pero si se encuentra preocupado por su pequeño Antoñito.

“El tiempo me está dando la razón, a mí y a mi hermana. Hablábamos siempre que nos preocupaba Antoñito, que estaba solo para con la nana y está alejado de la familia (…) a mí lo que haga Sheyla me da igual porque yo ya he hecho mi vida. Estoy con mi novia, tengo una relación bonita y formal”, indicó

“LO DE SHEYLA ES UN SECRETO A VOCES”

Asimismo, el torero afirmó que lo que hace la conductora en sus concurridos viajes alrededor del mundo, todos lo saben y dejó en claro que su única inquietud es saber quién cuida a su engreído cuando la modelo se va de vacaciones.

“Lo de Sheyla es un secreto a voces, haciendo este tipo de viajes exprés (…) Lo que haga Sheyla con su vida es su problema, pero como se comprenderá estoy preocupado por Antoñito, siempre para de viaje. Si yo no estoy ahí quien cuida de mi hijo. No me importa lo que haga Sheyla, lo que realmente me importa es lo que sucede con Antoñito”, aseveró.

Mira también: ¿Olvidó a Ivana? Mario Irivarren en saliditas con jovencita

“EL TIEMPO ME DA LA RAZÓN”

El ex chico reality también afirmó que la verdad se sabe tarde o temprano y que ahora “las cosas están cayendo por su propio peso”.

“El tiempo me esta dando la razón sin hacer nada”, remarcó.

Mira también: Sheyla Rojas y Luis Advíncula se ‘corren’ de las redes sociales

ANTONIO MORAL TAMBIÉN MANDA ‘MISIL’

El empresario Pedro Moral utilizó su cuenta de Instagram para mandarle una clara indirecta a la ‘Leona loca’ después de la difusión de los mensajes que se enviaba con su ex mejor amigo, a quien le decía que, si Luis Advíncula le enviaba flores, pasajes, joyas y plata, atracaba que la deje “coja sino next”.

“La verdad es… como la luna, permanece oculta un tiempo, pero siempre sale a la vista”, se lee en la imagen que compartió en sus historias el ex de la conductora de ‘Estas en todas’.

Mira también: Magaly Medina al ver chats de Sheyla Rojas: “Boca come y…”