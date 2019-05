Antonio Pavón vuelve a realizar comentarios racistas contra peruana

El español Antonio Pavón, vuelve a ser blanco de las críticas por la reciente arremetida en contra de una cibernauta peruana, quien realizó un comentario en la cuenta personal de instagram del torero, desatando su ira.

La seguidora puso en duda la solvencia económica de Pavón, cuestionando el origen del dinero para pagar lujosos viajes si no se le conoce trabajo alguno, además de recordarle el hecho de solicitar a un juez la rebaja de la pensión de alimentos para su hijo.

Estos comentarios, cambiaron la cara al torero, quien no dudó en manifestarse de la peor manera. “India marginal, he traído cocaína de tu país, la he vendido y me he dado un viajecito”, señaló.