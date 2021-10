Antonio Pavón y su angustia por conocer al galán de Sheyla: “Me preocupaba saber quién era”

Compartir Facebook

¡Muy preocupado! El español se sinceró al revelar que tenía miedo de conocer a ‘Sir Winston’, el novio méxicano de la ‘leona loca’.

En una entrevista exclusiva para ‘Amor y Fuego’ Antonio Pavón contó sobre el novio de su ex pareja, cabe indicar que el torero se encuentra viviendo en la casa del empresario en compañía de su hijo Antoñito y su novia Joi Sánchez.

Reveló que desde un principio sentía angustia por saber quién era ‘Sir Winston’ y qué relación tenía con la mamá de su pequeño, pero ahora que ya lo conoce asegura que le cae muy bien.

“Soy los más sincero del mundo. Me siento tremendamente feliz porque veo que la mamá de Antoñito está muy feliz, está muy tranquila, muy estable y esa serenidad nos la ha transmitido aquí en casa. Algo que me preocupaba era saber quién era la pareja de Sheyla y me ha caído de puta madre”.

Además aprovechó en echarle flores al galán de la ex chica reality: “Nos ha recibido en casa como parte de la familia, muy educado, muy correcto, muy agradable, todos los adjetivos que tengo quedan cortos”, acotó.

Al concluir, afirmó que les da su bendición si es que ‘Sir Winston’ le pide matrimonio a ‘Shey Shey’: “Mi check también está”, concluyó.

PAVÓN Y SHEYLA ROJAS SE LLEVA DE LO MEJOR

El español Antonio Pavón y la modelo Sheyla Rojas, ambos padres de Antoñito, se llevan de lo mejor, o al menos así se muestran en redes sociales. Vale decir que en estos momentos, el español se encuentra en México con su hijo.

En ese sentido, la modelo se refirió a la relación que mantiene con el padre de su hijo y destacó. “Nos falta mucho por conocer y de verdad yo feliz de que podamos disfrutar estos momentos, que podamos hacer cosas juntos y pasarla tan bien como lo veníamos haciendo”, dijo.

Por su parte, Antonio Pavón también hace las paces con Sheyla y dice que se llevan mejor que nunca. Todo por el bien de su hijo Antoñito. “Porque lo importante acá para nosotros es cuando Antoñito se acerca y te pega un abrazo y dice: soy el más feliz del mundo porque mi mamá y mi mamá están juntos. Eso nos genera un entusiasmo tremendo”, acotó.

“Gracias a Dios estamos bien. Antoñito nunca nos había visto así. Es difícil llevar un tipo de relación así, pero sí se puede, ha sido todo un proceso. Nunca es tarde, parecía imposible para muchas personas, pero estamos llevando una relación muy bonita”, concluyó la exconductora de ‘Estás en todas’.

