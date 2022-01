Anulan al toque de queda, pero a seguir cuidándose

Compartir Facebook

De manera sorpresiva, tras la reunión de Consejo de Ministros, el ministro de Salud Hernando Cevallos, anunció que desde hoy ya deja de regir el toque de queda en todo el Perú tras evaluarse la situación epidemiológica en el país en los últimos días. Justamente, esta era una de las medidas más cuestionadas por diversos sectores.

“Ya no hay más toque de queda en el país. Esto tiene consideraciones sanitarias, se ha hecho una evaluación hace varios días del impacto del toque de queda en el cuidado de las medidas sanitarias y consideramos que es conveniente retirarlo”, comentó.

Explicó que así se busca reducir las aglomeraciones que se formaban en los locales comerciales antes de cerrar y en las unidades de transporte público para poder llegar a casa antes de que se inicie el toque de queda.

“Pensamos que mantener el toque de queda de 00:00 a 04:00 horas no nos va a modificar sustancialmente el incremento de contagios, pero si queremos evitar las aglomeraciones en el retorno a casa y, además, tampoco golpear la economía si no es absolutamente necesario”, manifestó.

350 A 500 MIL CONTAGIOS

“Esta semana hemos tenido 350 mil contagios confirmados, entendemos que los no confirmados debe ser un porcentaje considerable. Estamos entre 350 mil y medio millón de contagios semanales probables. El toque de queda genera el apuro de mucha gente, por eso hemos visto conveniente suspenderlo”, expresó Cevallos.

Indicó que si no hay mayor letalidad es porque tenemos una gran cantidad de la ciudadanía vacunada, “si no, esto sería muchísimo más complicado, pero los contagios siguen aumentando. Entonces, ¿qué va a frenar que no se sigan disparando los contagios? Primero las medidas anunciadas, doble mascarilla, distanciamiento social, evitar aglomeraciones excesivas, pero sobre todo la aplicación de las vacunas, en particular de la dosis de refuerzo”. añadió.

REUNIONES SOCIALES

El ministro dejó en claro que no se ha modificado la prohibición de las reuniones sociales y las aglomeraciones de gente. Eso sigue vigente. “No es que se termine el toque de queda para que hayan fiestas, de ninguna manera. El Decreto Supremo marca una serie de normas y restricciones que no están modificadas. Lo que está modificado es el toque de queda para que la gente pueda volver a su casa y no haya una restricción mayor”. Señaló que las discotecas pueden funcionar, cuidando mucho el distanciamiento, con personas que tengan las dosis de refuerzo y evitando las aglomeraciones.

MAYORES DE 40

Otra medida importante es que a partir del viernes 28, toda persona mayor de 40 años -y ya no solo los mayores de 50- debe tener la dosis de refuerzo para ingresar a espacios públicos cerrados. “Estas medidas no son para presionar a la ciudadanía sino para cuidar la salud de todos”, señaló y dijo que necesita que los gobiernos regionales colaboren para hacer un control efectivo de estas medidas en el día a día, como exigir el carné de vacunación. Señaló que esta medida ayuda a incentivar que más personas se coloquen las dosis de refuerzo.

EL FÚTBOL

Otro anuncio que dio es que el aforo de los estadios de fútbol y coliseos en las provincias de nivel alto (entre ellas Lima) aumenta. Será del 50% para las personas que tienen las dosis de refuerzo además de las otras medidas de seguridad. Esto significa que el próximo partido de la selección peruana ante Ecuador por las Eliminatorias podrá jugarse a la mitad de su capacidad. En el caso de las provincias con nivel de alerta moderado, el aforo en los estadios y coliseos será del 60%, además de cumplir con la dosis de refuerzo y todas las medidas de bioseguridad.

