“Aparentó y le vendió a Sheyla un mundo de glamour”, le dice Magaly a Pedro Moral

La conductora de Magaly La Firme ‘le dio con palo’ al ex de Sheyla Rojas pues inicialmente se la pegaba de una persona acomodada que podía darle todo tipo de lujos a la ‘Barbie morocha’ al parecer solo para aparentar.

Pedro Moral quien mantuvo una corta relación con Sheyla Rojas salió a dar su descargo tras las afirmaciones de la modelo en un conocido programa de televisión, sin embargo la ‘Urraca’ no evitó dar su opinión muy fiel a su estilo.

Magaly afirmó que Pedro no fue transparente y sincero cuando estuvo con Sheyla Rojas pues no le contó su verdadera situación económica, pues el hombre le pidió{o la mano a la popular ‘Shey Shey’ sin imaginarse lo que se vendría después.

“Él enojadísimo ha salido a decir que ella no compra ni un caramelo. Él no cree que si era cierto que (ella entendería) si ha ella le confesaba que no tenía el dinero suficiente, como de pronto sí le aparentó”, dijo la periodista.

Vive de apariencias

Asimismo, Magaly aprovechó para recordar su paso por el conocido programa ‘El Valor de la Verdad’ donde contó todos los detalles de su relación con Sheyla dejando mal parada a la rubia en ese entonces.

“Yo de eso sí estoy convencida y lo dije anteriormente, cuando él habló largo y tendido sobre la relación con Sheyla Rojas en El Valor de la Verdad, y acá lo critiqué muchísimo. Yo creo que mucha gente vive de las apariencias, y le vende a las personas que conoce, una apariencia que no es real”, añadió.

Es así como la conductora afirmó que Pedro se vendió como una persona de éxito y muy bien acomodada que podría ofrecerle hasta la luna a exuberante Sheyla pero después de unos meses el público fue testigo de la realidad del prometido de la ‘Leona loca’.

“Él de pronto le vendió a Sheyla un mundo de glamour y de sofisticación que él hacía malabares para mostrar”, manifestó.

Magaly dijo que Moral se quería alucinar o ‘pintar’ como una persona pudiente que podía comprar los regalos más lujosos u ostentosos para su reina en ese entonces su querida y envidiada Sheyla Rojas.

“Pero en el fondo no era tan pudiente como Sheyla de pronto alucinó, soñó o quiso pensar que él era el hombre de su vida. Esas son las consecuencias de no decirse la verdad sobre en qué situación está cada uno”, finalizó la conductora.