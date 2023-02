¡Apoteósico! Natalia Salas sería el nuevo jale de ‘El Gran Show’

Compartir Facebook

La actriz se pronunció en sus redes y dejó ‘boquiabiertos’ a todos sus seguidores al revelar que no descartaría volver a la pista de baile.

Natalia Salas se encuentra una batalla contra el cáncer, sin embargo, la artista siempre se le ha visto con una sonrisa de oreja a oreja y con mucha energía. En esta ocasión, la popular ‘Andrea’ sorprendió a más de uno al anunciar una tremenda declaración.

Recordó su paso por ‘El artista del año’, asegurando que le encantaría volver a ese peso y bailar en la pista de baile como ‘ El gran show’, donde se ha caracterizado en mostrar sus dotes de baile, de inmediato, los fans apoyaron la idea de su retorno: “Tú siempre has sido un hit”, comentaron.

“MÁS FUERTE DE LO QUE PENSABA”

La actriz publicó en sus redes sociales fotografías de lo que fue su proceso de mastectomía realizada el año pasado a raíz del cáncer de mama que le diagnosticaron.

Salas aprovechó estas fotografías para expresar su gratitud hacia su familia y amigos quienes han demostrado en todo momento que la han respaldado en este difícil proceso.

Como se sabe Natalia ya va en la quimioterapia número 5 de las 8 a la que se tiene que someter para superar poco a poco esta enfermedad que no ha opacado su alegría y entusiasmo que siempre la han destacado.

‘Más fuerte de lo que pensaba. Ayer tuve mi quimio número 5. La quinta de 8 que debo recibir. Hoy tengo que trabajar y el jueves también. Y es que… no he parado ni un momento. Mi oncólogo me felicita. Dice que nunca había visto a una paciente así.. “que fuerte eres”- me dice’, escribió Natalia.