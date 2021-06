¡Arrepentido! ‘Apoteósico’ reaparece y pide perdón a Gisela Valcárcel

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Palteado. Tras ser despedido por ‘la señito’, Aldo Díaz, alias ‘Apoteósico’ reapareció y rompió su silencio y habló sobre el ‘roche’ que pasó.

‘Apoteósico’ fue intervenido por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y aprovechó en pronunciarse sobre los chats subidos de tono sobre Gisela Valcárcel.

“También te puede interesar: ‘Chikiplum’ lamenta comentarios despectivos y dice: “Magaly más respeto”

Hay que mencionar, que el co conductor fue separado del programa luego de que ‘La Urraca’ sacara a la luz los chats donde hablaba mal de Gisela afirmando que gracias a él había ayudado a que su programa tuviera éxito.

VUELVE EL PERRO ARREPENTIDO

Apoteósico se mostró muy apenado frente a las cámaras y aprovechó en pedir disculpas a la conductora.

“Disculpas a Gisela y todos los televidentes del programa”

Además mencionó que le tiene un gran cariño a ‘la señito’, pero sorprendió al mencionar que aún tiene un contrato de por medio y que no podía declarar mucho.

“Le pido mil disculpas a Gisela, yo la quiero muchísimo y ella lo sabe. Yo tengo un contrato y no puedo decir nada por ahora”

CHOCA MANDROS ES EL NUEVO ANIMADOR

¡Ya fuiste! Tras la difusión de los chats subidos de tono, Apoteósico fue retirado del programa y en su lugar pusieron a Choca Mandros.

Tras la difusión de los chats en el programa Magaly Tv: La firme, Apoteósico fue separado por Gisela Valcárcel, tras referirse a ella como una persona desleal.

“¡Cual esposo me enteré en la televisión” Yo siempre dije que la televisión era mi mundo y que acá había conocido la fidelidad. No sé si todos saben lo que me dijo Aldo, el tristemente conocido como “Apoteósico”. Dejen de reírse atrás, esto en serio me ha dolido”

“Porque si Aldo no está, yo sí tengo amigos en la televisión y ayer con carita de Garfield le dije ‘acompáñame pues’ y en él está reposada mi confianza. Con ustedes, mi amigo maravilloso Jaime Mandros”

‘Choca’ Mandros se mostró muy emocionado cuando ingresó a la pista del programa e indicó que será leal en todo a la señito.

También te puede interesar: Magaly reconoce que negó invitación del ‘Cóndor’: “Nadie me paga los pasajes”