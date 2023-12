«Aprende a ser menos bestia»: Magaly Medina ‘fulminó’ a congresista Lizarzaburu por comentarios sexistas

En su más reciente programa, Magaly Medina arremetió contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, quien se disculpó por los cometarios sexistas contra la parlamentaria Patricia Juárez. A pesar de ello, la ‘Urraca’ sostuvo que esta falta no debe ser olvidada. Incluso, tildó de «bestia» a Lizarzaburu por su forma de actuar minimizando sus actos. Cabe resaltar que los bochornosos comentarios se filtraron debido a que el congresista no apagó su micrófono durante una sesión del Congreso. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Congresista Lizarzaburu pidió disculpas por comentarios sexistas

El legislador reconoció que era su voz y lamentó que se haya filtrado una conversación “privada” entre él, otro congresista y un asesor. “Sí es mi voz soy yo. Lamento que se haya filtrado, a través de los micrófonos, una conversación privada con un compañero congresista y un asesor, hablando sobre las bondades de la anatomía de las féminas. Con mucho respeto, con mucho cariño a la persona aludida. (Patricia Juárez) ha sido la primera persona en enterarse. Con ella mantengo una excelente relación, la quiero mucho. Es mi amiga”, afirmó Lizarzaburu.

Estos comentarios ocasionaron que Magaly Medina explotara contra el congresista, pues consideró que esta clase de comentarios atentan contra la dignidad de una mujer. Sin embargo, Lizarzaburu hizo hincapié en que los medios de comunicación no deberían generar tanto «morbo», tras sus comentarios sexistas. “He visto a través de los medios que se habla de acoso sexual, son cosas que no vienen al caso, no tiene nada que ver. (…) Es una cosa de lo más natural. (…) Hay que quitarle morbo y amarillismo al asunto. Yo ya he conversado con la persona aludida y todo está perfecto. Como lo van a poder apreciar. (…) Me une una amistad, un profundo respeto, un cariño”, acotó.

Magaly Medina lanzó duras críticas contra el congresista

Luego de que el congresista Juan Carlos Lizarzaburu se pronunciara sobre sus comentarios sexistas, Magaly Medina arremetió contra él. En tal sentido, la ‘Urraca’ fulminó al parlamentario, pues lo tildó de «bestia» al realizar esta clase de comentarios contra una persona que, según Lizarzaburu, «la quiere mucho».

«¿Quitarle morbo y amarillismo? Habría que quitarle el cerebro a este Lizarzaburu para ver si así de alguna forma aprende a ser menos bestia. Porque es una bestialidad lo que acaba de decir ‘Nonono es mi amiga, la quiero mucho, hablé con ella’. Si así habla de una mujer a la que dice querer mucho y ser su amiga ¿cómo hablará de las demás mujeres que no nos conoce, no nos quiere y no somos sus amigas?», sostuvo Magaly Medina.