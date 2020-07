APRENDE LOS MEJORES TRUCOS DE BELLEZA

Compartir Facebook

DR. ROBERTO VARGAS

MEDICINA ESTÉTICA & LÁSER

CMP 42820

Aquí les dejaré algunos trucos de belleza que toda mujer debe saber para resolver cualquier emergencia, los pueden incorporar a lo largo de su rutina de maquillaje y belleza diaria. Van a ver como mejorarán esas pequeñas cosas que les incomoda.

-Hidrata tus labios. Para que tus labios luzcan más sanos, fuertes y suaves, no olvides de ponerte todas las noches antes de dormir bálsamo labial. Si lo haces diariamente, verás cómo estos mejoran rápidamente.

-Ojos cansados. Si te levantaste con los ojos cansados y tienes un poco de tiempo en la mañana, pon dos cucharas durante 25 minutos en el freezer y luego colócalas ejerciendo un poco de presión en las bolsas de tus ojos, y verás cómo estas se desinflamarán al instante.

-Adiós ojeras. También, para deshacerte de las ojeras, corta una papa cruda y aplícala directamente en la zona. Déjala ahí durante unos minutos mientras relajas todos los músculos del rostro. La papa al igual que el pepino, tiene propiedades astringentes y desinflamatorias e incluso puede ayudarte para tratar los ojos enrojecidos.

-Tratamiento para el cabello. Antes de aplicar una crema para tratamiento de cabello tienes que secarlo lo mejor posible con la toalla, colocas el producto y lo dejas reposar. Luego, enjuagas bien y verás cómo mejora el aspecto.

-Tu piel. Si tienes la piel grasa y a mediodía se ve muy brillante, no apliques una segunda capa de maquillaje, al contrario, toma un pañuelo desechable y presiónalo sobre nariz y frente para absorber la grasa.

-Al lava tu rostro. Siempre que laves tu rostro, no olvides realizarlo dos veces, ya que en la primera lavada se quita la suciedad y en la segunda se limpia con mayor profundidad. Otro truco es rayar una papa, luego tomas el jugo y lo aplicas en el rostro por 30 minutos. Veras cómo tu piel está más brillante y reluciente que nunca.

-Humectación de la piel. Cuando salgas de la ducha, puedes aplicarte crema corporal, en realidad, no deben pasar más de tres minutos, porque si no la piel no se humectara adecuadamente.

-Máscara para las arrugas. Mezcla avena en hojuelas con agua tibia y aplícala directamente en tu rostro. Retírala luego de 20 minutos. Esta máscara ayudará a mejorar la apariencia de las arrugas y a su vez hidratará la piel.

-Si tienes una piel seca. En ese caso, debes utilizar cremas frías para remover tu maquillaje. No olvides el hidratante luego de desmaquillar. Si tienes una piel grasosa y sensible, intenta siempre utilizar productos de belleza sin alcohol. El alcohol estimula la secreción de mayor cantidad de grasa. Busca cosméticos que digan ‘no comedogénicos’ o sin aceites y considera usar geles y sueros en lugar de cremas.