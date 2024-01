«Aprendí qué no hacer»: Junior Silva confiesa cómo le va en el amor tras su divorcio con Carla Tello

A Junior Silva le preguntaron sobre su situación sentimental después de su divorcio en 2019. El actor estuvo casado con la periodista Carla Tello durante seis meses, pero su matrimonio no tuvo un final positivo. Ante ello reveló detalles de lo que aprendió tras esta ruptura de cómo lleva actualmente su vida amorosa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Somos padres, no especulen”: Leslie Moscoso se luce junto a su expareja Luis Sánchez pero aclara el motivo

Junior Silva reveló detalles sobre su vida amorosa

En una reciente entrevista para el canal de Youtube de Christopher Gianotti y Úrsula Boza, el actor Junior Silva explicó lo ‘terrible’ que ha sido su vida amorosa. De igual forma, dio detalles de lo que aprendió con el paso de los años. No obstante, prefirió no dar nombres en específico.

“He aprendido qué no hacer y a quién no elegir. Creo que a mi edad y con todo lo que he pasado, con mis relaciones más tóxicas y menos tóxicas, buenas o malas, estoy en la etapa de la flojera. ‘Ay, hay que chambear, escribir, llamar, responder si me preguntan algo’. ¡Uy, no!(…) Uno también aprende a decir que no y a saber que no tiene nada de malo”, expresó para el podcast de Gianotti y Boza.

También te puede interesar leer: “Somos padres, no especulen”: Leslie Moscoso se luce junto a su expareja Luis Sánchez pero aclara el motivo

¿Cómo fue su relación con Mayra Couto?

En otra oportunidad, Gabriel Calvo, quien formaba parte anteriormente del grupo musical Torbellino, compartió detalles inéditos de la relación amorosa entre Mayra Couto y Junior Silva, más conocido como ‘Pollo Gordo’. Durante una entrevista en el podcast de YouTube de Carlos Orozco, el actor admitió que la actriz feminista solía hacer llorar a su amigo. Cabe resaltar que ambos tuvieron una relación hace varios años atrás y, según Calvo, contó que solían tener problemas en el set de grabación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Junior Silva (@juniorsilvaof)

“No la conozco, trabajé en Graffiti con ella, creo que estaba ahí cuando era enamorada de Junior Silva. Lo hacía llorar todo el día, se peleaban y lloraba Junior, es un tipazo”, contó Gabriel Calvo sobre la relación de Junior Silva con Mayra Couto.

Cabe resaltar que al actor Junior Silva actualmente está participando en el reality culinario «El Gran Chef Famosos» en donde ha conseguido bastante cariño por parte del público. De igual forma, él no duda en compartir sus mejores momentos en sus redes sociales, ya sea con divertidos bloopers en el programa culinario o junto a su querida mascota.