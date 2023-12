¡Apunta la placa! Luisito Caycho celebra el éxito de su restaurante peruano en Barcelona

El popular «Luisito Caycho» anunció hace posos meses la inauguración de su nuevo restaurante peruano «La Caleta del Chamaco», el cual está ubicado en Barcelona. Recordemos que el cantante peruano reside en la ciudad española hace 5 años e, incluso, cuenta con la nacionalidad española. Ante ello, no duda en mostrar su nuevo emprendimiento en sus redes sociales. De esta manera y alejado de la televisión peruana busca el éxito tierras europeas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luisito Caycho sorprende con su restaurante peruano

El recordado artista conocido como «El Chamaco» ahora se luce con nuevo emprendimiento en Barcelona. Recordemos que Luisito Caycho dejó el Perú hace 5 años y ahora vive en España. Sin embargo, como todos los peruanos, salimos a buscar el éxito en el extranjero. Ante ello, hace pocos meses anunció la inauguración de su restaurante marino «La Caleta del Chamaco» y ahora no duda en compartir cómo va su negocio con sus seguidores en redes sociales.

Además, en la publicación de Luisito Caycho resaltan que el restaurante está cerca al metro de Bellvitge. Por ello, invitaron a todos los ciudadanos españoles y a la comunidad peruana a probar los manjares marinos de «La Caleta del Chamaco». Recordemos que en Luisito Caycho ha estudiado para ser chef y, por tal motivo, aplica todos sus conocimientos en su cevichería. De igual forma, mostró su certificado de estudios en una oportunidad cuando conversó con Magaly Medina en su programa.

Su paso por la música urbana

En otra oportunidad, Luisito Caycho celebró junto a sus seguidores que había alcanzado el top #1 en tendencia musical. Conocido en su momento como el ‘Chamaco’ estuvo anunciando el relanzamiento de su tema ‘Chica Positiva’. Ante ello, por medio de sus redes sociales, el artista anunció que es tendencia en todas las plataformas digitales y que se encuentra listo para relanzar su pegajoso tema. Sin embargo, no se ha dado este relanzamiento a la fecha.

«¡Qué tal toda mi gente linda del TikTok! Somos tendencia número uno. Somos tendencia número uno en todas las redes sociales, mi gente. Gracias por todo el apoyo. Gracias por todo el cariño. La Chica Positiva es un ícono para mucha gente. Para la gente que sigue de atrás, para las nuevas generaciones. Señores, muchas gracias. Me siento contento, me siento feliz. Se vienen nuevos temas, se viene el remix de la ‘Chica Positiva’ con un terrible cantante, ya ustedes lo conocen. Solo está esperando que lo suelten. Gracias por el apoyo. Sigan apoyando mi música. Les prometo que no los voy a defraudar. ¡Luisito el Chamacho. La Chica Positiva!», dijo entusiasmado en su momento.