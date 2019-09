Arana y Vilcatoma se enfrentan por adelanto de elecciones

Un violento diálogo de sordos se dio ayer en la comisión de Constitución, que inició el debate sobre el proyecto de adelantar las elecciones generales vía reforma constitucional, en la que la minoría demandaba exonerar el debate y pasar de frente al pleno, mientras la mayoría exigía respetar el reglamento interno.

Los congresistas Marco Arana y Yonhy Lescano fueron los más recalcitrantes en acelerar los trámites en la comisión y pasar el debate al pleno, por considerar que los plazos se vencían y no se podría cumplir con la convocatoria de adelantar las elecciones como planteó el presidente Vizcarra.

“Para no dilatar más el tema […] yo le pediría que se haga la votación y este asunto vaya al pleno porque los plazos nos van a ganar, si dilatamos esta situación el adelanto de elecciones se va a ver frustrado. Este es el pedido concreto que hago”, dijo Lescano.

Arana, con apoyo de Gino Costa, solicitó que para la próxima semana se tenga un dictamen listo. “Tenemos que actuar rápido porque es un proyecto del Ejecutivo con carácter de urgencia; se trata de adelantar un proceso electoral y hay incertidumbre al no saber si las elecciones serán el 2020 o 2021”, dijo Costa.

LA RESPUESTA

La presidenta de la comisión, Rosa Bartra señaló que no se podía exonerar de debate el adelantar las elecciones porque, según el artículo 78 del Reglamento del Congreso, la única instancia que puede determinar esa decisión es la Junta de Portavoces. No se puede debatir en el pleno “ningún proyecto de ley que no tenga dictamen”, agregó.

Yeni Vilcatoma reforzó la posición de Bartra y tuvo un choque de palabras con Arana al criticar a quienes son candidatos y azuzan a la violencia. Arana se sintió aludido y la interrumpió. “Presidenta, ¿quiénes están azuzando la violencia?”, dijo mostrando su incomodidad a Rosa Bartra.

“Usted no me puede gritar qué le pasa”, le dijo Vilcatoma a Arana. “Usted está haciendo una acusación”, respondía Arana. “Déjeme hablar. (…) Si usted me grita, yo le grito el doble señor”, retrucó y procedió a apagar el micrófono para seguir contestando a Arana.

EL DATO

“El señor me acaba de decir, muy despacito y suavemente que no me dejará hacer lo que me da la gana y ese es un amedrantamiento”, remarcó Vilcatoma.