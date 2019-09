Arequipa: Maquinaria pesada aplasta y quita la vida a vigía

AREQUIPA. Un trabajador de la empresa Vulcano que se desempeñaba como vigía en la obra de asfaltado del pueblo joven El Mirador (Alto Selva Alegre) murió aplastado por el cargador frontal cuando el operador retrocedía la máquina. Se trata de Rubén Machaca Pérez (24), quien estaba con una bandera para interrumpir el tránsito. Al parecer el trabajador no se dio cuenta que retrocedía la unidad motorizada. Los vecinos señalaron que la víctima no contaba con los implementos adecuados, es decir, no tenía casco ni ropa apropiada. La empresa Vulcano presta servicio para la Municipalidad de Alto Selva Alegre.

Puedes leer: Mamá celosa le dio racumín a su hijita