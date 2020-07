Compartir Facebook

El humorista Fernando Armas hizo de las suyas con sus chistes en ‘Esto es guerra’ y agarró punto a Mario Irivarren. El cómico participó en la secuencia ‘Hazme reír’ donde calificaba las bromas de los participantes.

Antes de evaluar el chiste de Mario Irivarren, Fernando decidió vacilarlo con su expareja, la modelo Ivana Yturbe, y dijo: “¿Sabes cómo le dicen a Ivana? A ella le dicen ‘gamer antiguo’ porque no deja de jugar con Mario”.

Dicha broma generó que Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz se rieran. “Mario hubiera querido no subir en este momento”, comentó la ‘Chinita’, mientras el popular ‘Pipi’ indicó: “¡qué fuerte!”.

CHICO REALITY SE VACILA

Por su parte, la ‘Calavera coqueta’ tomó con humor la broma de Armas y lanzó una tremenda carcajada.

SON AMIGOS

Luego que Ivana terminó su relación con el futbolista Beto da Silva se especuló que podría volver con Mario, pero el chico reality afirmó que acabó en buenos términos con la ‘Princesita inca’ y ahora solo los une una amistad.

“DÉJENME SOLTERA”

Por su parte, la modelo descartó volver con Mario y aseguró que desea disfrutar su soltera. ¿Le creemos?

“Mario ya está en otras, ¿no se han enterado de la noticia? Tranquilidad, por favor, déjenme un rato soltera, ayúdenme”, indicó Yturbe.

No eligió a su ex como la más sexy

En la última emisión de ‘En boca de todos’ Mario tuvo que escoger a la chica reality solterita más sexy y para sorpresa de muchos, dio como ganadora a Alejandra Baigorria y dejó en el segundo puesto a Ivana.

“Porque está en su mejor momento y es la futura primera dama, Alejandra Baigorria”, dijo el integrante de ‘Esto es guerra’.

Mario Irivarren regresó a EEG tras vencer al COVID-19: “Pensé que este día no iba a llegar”

¡Volvió el capitán! Después de estar algunos meses alejado de ‘Esto es guerra’ tras dar positivo al coronavirus, Mario Irivarren se encuentra recuperado y retornó al reality de competencia. La más sorprendida de su llegada fue su expareja Ivana Yturbe.