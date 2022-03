Arquero uruguayo habla sobre polémica jugada en el Perú vs Uruguay

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Sergio Rochet, el arquero uruguayo protagonista de la jugada polémica en el encuentro entre Perú y Uruguay, detalló lo que él vivió desde su arco.

El día de ayer Perú y Uruguay se jugaban tres puntos importantes en su encuentro, los que finalmente se quedaron en casa de los charrúas. Sin embargo, una jugada polémica que muchos consideraron gol para la ‘Blanquirroja’ pero que finalmente el VAR decidió considerar que no lo fue.

Sergio Rochet, es el arquero charrúa que protagonizó aquella jugada polémica y habló con un medio local sobre la situación. Él aceptó que la jugada fue muy riesgosa, pero tomó aquel riesgo para evitar que la ‘Blanquirroja’ anote el gol.

“No te voy a mentir, un poco de nerviosismo corrió porque sabía que estaba al límite. Fue la más complicada porque fue una pelota que por el viento venía llovida y sabía que si daba rebote, ellos venían de frente”, señaló el arquero.

“Había quedado muy abajo del travesaño y sacarla por arriba era complicado y traté de agarrarla y que no ingresara”, agregó. El portero luego relató lo bien que se sintió de haber clasificado al Mundial Qatar 2022. “Esto lo soñé desde que empecé a patear la pelota desde niño pero no lo imaginaba porque se me han dado cosas muy rápidas en estos últimos años”, contó.

Mire también: Jefferson Farfán se muestra indignado por el resultado del Perú vs Uruguay

El día de ayer se jugó el Perú vs Uruguay, y finalmente los charrúas obtuvieron una victoria sobre la ‘Blanquirroja’ por 1 a 0. Sin embargo, el partido dejó una jugada muy polémica que muchos creyeron que debía darle el empate a Perú.

Miguel Trauco fue el encargado de generar aquella jugada en la que el arquero metió la mayor parte de su cuerpo con la pelota en las manos. Por lo que se vio en el partido, aparentemente el árbitro no se tomó el tiempo de revisar con el VAR, la jugada.

Es por eso que el día de hoy se la Conmebol decidió hacer público el audio y las imágenes que revisaron para determinar que el balón no entró por completo al arco. Por tanto según las reglas, no podía ser considerado como gol.

En un primer momento alguno de los árbitros del VAR sí dijo que era gol, pero luego lo revisaron a detalle y llegaron a la conclusión de que no era. “No entra todo. Vamos a enviar esta imagen”, se escucha en aquel video.

Además: Anthony Aranda responde a Magaly tras compararlo con Gato Cuba: “trabajen”