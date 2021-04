Arrancan semis de la Champions

Real Madrid y Chelsea protagonizan hoy un duelo inédito en la Champions League a un paso de la gran final de Estambul, con el factor de la experiencia a favor del conjunto madridista, en su novena semifinal de las once últimas del torneo.

Este partido de la Champions League se juega desde las 2:00 pm. (hora peruana) en el Estadio Alfredo Di Stefano. El cuadro español ha llegado a estas instancias del torneo más importante de Europa, en una temporada con muchas dificultades, como el hecho de no hacer fichajes y que tuvo varios jugadores importantes lesionados y otros con coronavirus, pero a pesar de esto, a un paso de llegar a una nueva final en su historia.

El equipo de Zinedine Zidane el sábado solo tuvo que conformarse con un empate sin goles ante el Real Betis por la Liga Española, mientras que Chelsea derrotó al West-Ham por 1-0, por el torneo inglés.

Hay que recordar que el Real Madrid pasó a cuartos de final luego de eliminar al Liverpool con un marcador global de 3-1 mientras que el Chelsea superó al Porto ganando de visita por 2-0 y perdiendo como local por 1-0. Zinedine Zidane confirmó en rueda de prensa la presencia del alemán. Toni Kroos en el mediocampo blanco, donde hará dupla con Modric.

Aún así, los blanco tienen cuatro titulares menos, incluyendo a Mendy, a quien Zidane esperaba hasta el último momento. Este encuentro será arbitrado por el neerlandés Danny Makkelie quien no validó un gol a Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Serbia que acabó 2-2, por las Eliminatorias Europeas Qatar 2021.

