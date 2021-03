¡Arrasando! Yahaira aparece en el Instagram de Arturo Caballero, ex de Ale Baigorria

Compartir Facebook

Algo nace. Yahaira Plasencia mencionó hace unas semanas que está más que soltera y enfocada en sus proyectos musicales. Sin embargo, no cabe duda que tiene muchos amiguitos que la rodean.

¿En coqueteos?

La tarde del jueves, Yahaira apareció en el Instagram de Arturo Caballero, ex de Alejandra Baigorria. En las imágenes, se ve a Yahaira mandarle un saludo al ahijado de Caballero, ¿Lo cual demostraría que ambos serían íntimos?

Al parecer, hay una cercana amistad entre Yahaira y Arturo. Recordemos que, a inicios de año, Plasencia aclaró que solo «Somos amigos y me cae súper bien, nada más».

Foto: Captura Istagram de Arturo Caballero

‘Choteó’ a Farfán

Yahaira Plasencia dejó sentado que no guarda tan buenos recuerdos de su expareja Jefferson Farfán, y es que cuando le consultaron por una posible reconciliación la salsera fue tajante.

“No, no hay forma, nada que ver. Me han inventado un romance con Diego Zurek, ahora con Pancho Rodríguez, con todo el mundo me inventan romances. Con Jefferson nada que ver, le deseo todo lo mejor”, comentó.

Asimismo, la salsera no descartó que un futuro pueda iniciar un romance con alguien del medio artístico, aunque no es lo que ella desea por el momento.

