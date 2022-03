Arrastran a Joven para robarle su mochila

Compartir Facebook

Ataque criminal. En la urbanización Santa Paula del distrito Puente Piedra, delincuentes arrastraron a una joven estudiante para robarle sus pertenencias.

Los vecinos se encuentran preocupados pues nada parece detener a los ladrones que aprovechan la noche para cometer sus fechorías. La noche del sábado, Jhosselyn Morales de 21 años retornaba a su vivienda tras un arduo día de trabajo, sin embargo en su camino se cruzaron dos delincuentes a bordo de una moto lineal.

“Hubo un momento en el que me dio como un shock y luego empecé a gritar. No sé de dónde saqué el valor y el ladrón agarró la mochila y con su fuerza me tiró al piso”, cuenta la muchacha que ahora mira a todos lados al salir a la calle o transitar por un sitio solitario.

CÁMARAS ‘HABLAN’

La cámara de seguridad de una vivienda registró el feroz ataque contra la joven, que duró apenas un minuto. Con las pertenencias ajenas en su poder, los raqueteros huyeron a toda prisa.

El señor Ramiro Puente, presidente de la junta vecinal, subrayó que días atrás dos amigos también fueron amenazados con arma de fuego. “A pesar que tenemos tranqueras, nada los detiene. Ni la Policía, ni el Serenazgo los pueden combatir”, señaló.

Los demás moradores realizaron un plantón en sus calles solicitando mayor presencia de las autoridades.