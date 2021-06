¡Arriba Perú! Perú vs Brasil: Confirmada la alineación del ‘Tigre’ Gareca

Compartir Facebook

Nuestra selección peruana se enfrentará a los brasileños por la Copa América 2021 y ya están confirmados los once jugadores que saldrán a la cancha.

El día de hoy jueves 17 de junio, nuestra querida ‘Blanquirroja’ se enfrentará contra la selección de Brasil, por la Copa América. Este será el partido de debut de la selección peruana y se espera podamos conseguir la victoria.

Hubo muchas dudas en torno a los convocados a este torneo, pues se podían ver bajas importantes como la de Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Pedro Aquino y Ruidíaz. Sin embargo, también sorprendieron algunos convocados, como Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula.

Conforme avanzaban los entrenamientos, hubo algunas otras bajas dentro de los convocados. Miguel Trauco estaba con tos, pero nada relacionado al virus pues le hicieron el descarte correspondiente y todo estaba bien. Santiago Ormeño es otro de los que no jugará en este primer partido porque su estado físico no está al 100% a causa de una lesión.

Tomando en cuenta que esos jugadores no podrán estar, la alineación que decidió el ‘Tigre’ no ha tenido muchas variaciones con respecto al equipo que se llevó el triunfo en Quito. Pero sí hay algunas sorpresas en el once titular, con jugadores que han sido recientemente convocados.

El once titular de Gareca tendrá en el arco a Pedro Gallese, en la defensa estarán Aldo Corzo, Marcos López, Luis Abram y Christian Ramos. A la mitad del campo tendremos a Yoshimar Yotún y Renato Tapia. En los laterales cancha estarán Christian Cueva y André Carrillo y finalmente Gianluca Lapadula estará en la punta, como delantero, jugando de 9.

¿Dónde y a qué hora será el partido?

El partido se llevará a cabo en el Olímpico Nilton Santos en Rio de Janeiro y será a las 7 p.m. hora peruana. Definitivamente no habrá público por la cantidad de fallecidos que hay en Brasil a causa del virus, sin embargo sí se transmitirá por televisión y lo podrá ver en diversos canales de señal abierta y cable, como en América Televisión y Movistar Deportes, respectivamente.

