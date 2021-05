Artistas colombianos claman paz ante las muertes por la crisis social

Compartir Facebook

Shakira, Karol G, Juanes, Fonseca, Sebastián Yatra, J Balvin, Carlos Vives, entre otros artistas se han pronunciado sobre el estallido social que está atravesando Colombia desde el pasado 28 de abril a raíz de una polémica reforma tributaria aplicada en medio de la crisis económica a raíz de la COVID-19 y que ha dejado al menos una veintena de fallecidos y 700 heridos.

Ellos utilizaron sus redes sociales para manifestar su solidaridad con los manifestantes con el hastage #SOSColombia y criticar la forma cómo el Gobierno de Colombia viene tratando en conflicto.

“Colombia se está manifestando y más que nunca está siendo escuchada. No por esto puede ser abusada y condenada a morir antes de tiempo. Un llamado al Estado para que infunda calma y no miedo. Un llamado a la sociedad civil para que se manifieste pacíficamente. Un llamado a la mesura. Me duele mi tierra en el alma cómo nunca me había dolido”, escribió Fonseca.

“Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica”, publicó Shakira en su cuenta de instagram. “Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”.

“Hacemos un llamado internacional. En mi país las autoridades están abusando del poder matando a personas inocentes que están marchando por nuestros derechos”, sentenció la intérprete de ‘La bichota’, Karol G.

“Presidente Iván Duque le pido que escuche y se conecte con el pueblo retirando la reforma tributaria, el país está ardiendo y será peor sino reacciona”, fue el mensaje de Juanes.