Artistas del espectáculo se solidarizan con Tula

Tras darse a conocer la lamentable partida de la madre de Tula Rodríguez, Doña Clara Quintana, quien no pudo vencer al coronavirus, diversos artistas del espectáculo no dudaron en enviar emotivos mensajes a la conductora de televisión a través de las redes sociales.

Fue su compañera de “En boca de todos” Maju Mantilla, una de las primeras personas que le recordó lo valiente que es en estos momentos.

“Tulita, que Dios la tenga en su gloria. Tumamita te ha dado las mejores enseñanzas y ha formado una familia llena de amor”, se lee en su mensaje. Ricardo Rondón también se sumó con un sentido mensaje. “Dios tenga en su gloria a Clarita, fuerte, luchadora y una súper mamá. Ahora disfruta de la compañía de nuestro Dios amado”, señaló.

Del mismo modo, Rebeca Escribens también le recordó lo luchadora que es. “Todo mi cariño y respeto para ti. Tu madre fue, es y será una mujer valiente y luchadora”, sentenció.

Karen Dejo, no se quedó atrás y le brindó su respaldo a Tula. “Querida amiga me sorprendió y me impactó la noticia, lamento mucho sucedido. Mi más sentido pésame, sé que tu familia lo es todo para ti, sé cómo los proteges, mucha fortaleza y mis bendiciones que tu mamita descansa en paz”, escribió.

De otro lado, ProTv anunció que la emisión del día de ayer de “En boca de todos”, fue grabado debido a la aparición de Tula, quien guarda luto por el deceso de su madre.