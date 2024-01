Arturo Álvarez ‘dispara’ contra su hermano Carlos Álvarez: «Me cansé de sus desplantes y soberbias»

El humorista Arturo Álvarez decidió confesarse y hablar de su relación con su hermano, Carlos Álvarez. Según Arturo, la razón por la que nunca los vemos juntos en un show es porque su hermano se ha negado, y tiene una larga lista de razones.

Arturo Álvarez ‘dispara’ contra Carlos Álvarez

¿Rivalidad entre los hermanos Álvarez? Parece que las cosas no andan nada bien entre Arturo y Carlos, los hermanos que son humoristas en nuestro Perú.

Arturo Álvarez soltó la bomba y dijo que, aunque muchos soñaban con verlos a ambos en el escenario, su hermano Carlos siempre se negó. Arturo confesó: «Cuando me preguntaban por qué no hacía un show con mi hermano Carlos, siempre decía que estábamos en caminos diferentes, pero el señor Álvarez no quiere y callé por no hacerle daño a mi madre, que ya falleció«.

La mamá soñaba con verlos juntos y parece que eso nunca sucederá. «Ella siempre anhelaba que sus hijos trabajaran juntos y cuando le dije a mi hermano ‘qué te parece si hacemos un show’, me respondió ‘¿para qué?, así estamos bien, cada uno sigue su camino’».

Pero eso no es todo. Arturo confesó que se sorprendió al escuchar un audio que le envió su hermano hace poco, donde Carlos le dice a Arturo: «Oye Arturo, ya me tienes harto, estoy harto de tus problemas, no quiero saber absolutamente más de ti en mi vida». ¡Fuerte, ¿no?!

Parece que Arturo siempre cuidó a su hermano para que no le hiciera daño a su madre, pero llegó el día en que dijo «basta». Arturo confesó: «Tendría que decir una tremenda lista de cosas que me hizo, sobre todo desplantes que colindan con la soberbia, siempre lo tapé para que mi madre no esté presenciando estos espectáculos».

Arturo está cansado de mentiras y soberbias

Arturo Álvarez, a sus 56 años, no quiere más dramas. Dejó claro que no está para juegos y expresó: «Aquí no estoy haciendo un chongo para hacerme artista, tengo 4 años impecables, no tengo rabo de paja como el señor Álvarez».

Además, reveló que ahora cuenta situación porque se cansó de la actitud de Carlos. «Ya me aburrí, tengo 56 años, no soy un mocoso. Yo más que escándalos, quiero verdades, me cansé de las mentiras, de las soberbias, de las arrogancias, me cansé de las falsedades», señaló.

¿Será que estos hermanos del humor puedan arreglar sus diferencias? Esto recién comienza, y estaremos al tanto de todo, del drama de los Álvarez, que promete más capítulos. La farándula no descansa y los Álvarez nos están dando un show fuera del escenario.