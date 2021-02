Aseguran que Anderson Santamaría echó a Sheyla de México, pero ella no quiso

Compartir Facebook

La modelo Macarena Gastaldo autorizada por el futbolista nacional Anderson Santamaría, contó en ‘Amor y Fuego’ que el defensa ya no tiene ningún vínculo con Sheyla Rojas.

“Estoy autorizada por el mismo “Santa” que es uno de mis buenos amigos, Santamaría no quiere más que lo vinculen a él con ella, no tiene ningún pido de vínculo, nada”, dijo la argentina.

La exnovia del jugador de fútbol Patricio Arce contó que Santamaría pidió a Sheyla Rojas que se vaya a México, pero la exconductora no quiso retornar.

“Él le pidió que salga, que se vaya el 15 (de febrero), que se regrese a Perú, ella no quiso, no sé por qué, por equis motivos. Yo también vi pruebas que le dijo para regresar a Perú y ella no quiso”, continuó.

“No se está quedando a cargo de él. Ella está haciendo de las suyas, quizás conoció a otra persona y se quedaron más tiempo ahí, eso ya no es culpa de “Santa”.

