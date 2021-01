Así fortaleces tu sistema inmune

Compartir Facebook

El sistema inmune es el encargado de combatir todas las infecciones, incluida la del coronavirus. Es por eso que debemos mantenerlo fuerte para afrontar cualquier invasión, como la del virus de la gripe o el resfriado común. Así como debemos alimentarnos bien para mantener el sistema inmune funcionando a cabalidad, también debemos controlar el estrés, dormir bien y realizar ejercicio físico de forma regular.

Para reforzar el sistema inmunológico a través de la alimentación, esta debe ser sana y equilibrada, rica en frutas y verduras. Especialmente los alimentos ricos en vitaminas A, D, C y del grupo B contribuyen al mantenimiento normal del sistema inmunológico.

DÓNDE ESTÁN

Las vitaminas A, B y D las encontramos en lácteos como la leche, el yogur y los quesos. Y la vitamina C la hallamos en las frutas cítricas como naranjas, fresas, toronjas, así como en los pimientos rojos, verdes y el kiwi. Así mismo en el brócoli, el melón y los tomates.

Solo es necesario consumir 90 mg de vitamina C al día, y esta se puede conseguir de manera muy sencilla, por ejemplo: una taza de fresas tiene 95 mg, un kiwi 75 mg, una naranja 70 mg, una taza de uvas 120 mg, una taza de brócoli 158 mg y media taza de pimientos 50 mg.

Además de vitaminas, hay que consumir alimentos con los minerales necesarios e imprescindibles para nuestro organismo. Como alimentos ricos en hierro como las legumbres, carnes rojas y mariscos; el zinc lo hallamos en frutos secos como las nueces, el cobre en carnes, y el selenio en productos como las nueces, el ajo o las semillas de girasol.

VITAMINA D

Las vitaminas del grupo D han sido de las más buscadas durante la pandemia del coronavirus porque ayudan a fortalecer el sistema inmune, pero, sobre todo porque un estudio ha demostrado que los pacientes hospitalizados con COVID-19 con un nivel aceptable de vitamina D en sangre, tenían un riesgo significativamente menor de resultados no favorables.

Así, ha crecido el interés por el consumo de esta sustancia que el organismo sintetiza por el mismo cuerpo gracias a la luz del sol, pero que también se encuentra en la dieta: los ácidos grasos del pescado representan la fuente mas rica de colecalciferol o vitamina D3, siendo el salmón la fuente principal; los huevos, la mantequilla, el hígado y otras vísceras también, pero hay que cuidar su consumo por su alto contenido de colesterol. Otros productos ricos en vitamina D son el atún y la palta.

SUPLEMENTOS

Por este motivo, si mantenemos una dieta sana y equilibrada no será necesario agregar suplementos vitamínicos. Pero lamentablemente, debido a la situación que estamos viviendo, muchas veces no es posible cumplir con los requerimientos básicos diarios, en estos casos debemos de suplementarnos con lo siguiente: Vitamina C: 1,000 mg en ayunas, vitamina D 2,000 mg y Zinc 30 mg después del desayuno

