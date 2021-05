Así reciclas y cuidas el medioambiente

Compartir Facebook

Ya desde antes de la pandemia por la covid-19, el mun- do se enfrentaba a la contaminación por el plástico, una guerra que por ahora estamos perdiendo. Ante ello, Marina Yzú del proyecto ‘¡Fantástico! Menos plástico’ brinda cuatros prác- ticos consejos para mejorar hábitos que ayudarán no solo a ahorrar en tiempos de crisis, sino a adaptarse a me- didas para proteger y cuidar del medio ambiente, como reciclar y buscar alternativas al plástico de un solo uso.

1. Lleva una bolsa de tela a todos lados: Con este simple hábito se reducirá la compra de bolsas de plástico innecesarias, que demoran 150 años en desintegrarse. Asimismo, según el artículo 12 de la Ley del plástico No 30884, los precios por consumo de bolsas se irán incrementando cada año. Actualmente tienen un valor de S/ 0.30.

2. Busca alternativas de productos personales: Existen productos personales que creemos irremplazables. Por ejemplo, en vez de comprar por tiras los afeitadores se podría reemplazar por una cuchilla de afeitar o una maquina de afeitar. También son reemplazables las toallas higiénicas o tampones, que demoran 500 años en degradarse, por la copa menstrual.

3. Compra productos a granel: A veces solemos comprar solo lo justo, lo que genera una mayor cantidad de empaques pequeños e innecesarios. Además, los productos a granel salen a cuenta y te permiten organizarte y ahorrar.

4. Recicla tu ropa: Si una prenda ya no te queda o no le gusta, considera donarla o venderla.

Con ello incentivas su uso y evita compras incensarías. Al comprar más ropa eres responsable que se generen más microplásticos, que son partículas diminutas que acaban en el mar o ríos.

“Aunque son los millennials la generación más consciente en términos del consumo de productos sustentables con el medio ambiente, ante la actual coyuntura sanitaria es inevitable el uso de mascarillas, botellas de alcohol y artículos para protección facial, pero siempre habrá soluciones y alternativas para un cambio”, dijo Marina Yzú.

el dato

Para más información sobre este tema, visita la web: www.fantasticomenosplastico.com.