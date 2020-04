Así tramitas el retiro de 2 mil soles de AFP

Atención. Después de que la Superintendencia de Banca, Seguros y las administradoras privadas de fondos de pensiones explicaran de forma general el procedimiento operativo para el retiro extraordinario de los fondos de pensiones (AFP), te enseñamos el paso a paso para iniciar de forma segura y oficial el trámite para retirar hasta S/2,000 de tu fondo.

Previamente tuviste que verificar que calificas para esta medida extraordinaria, si aún no lo has hecho solo debes ingresar a www.consultaretiroafp.pe

DESDE HOY

Desde hoy el lunes comienza el trámite para el retiro de hasta 2,000 soles de tu fondo de AFP y debes saber que el orden de registro de solicitudes será de acuerdo al último dígito de tu DNI a fin de garantizar un acceso más fácil a la plataforma y para evitar que miles de usuarios tengan que acercarse a las agencias bancarias a fin de respetar el aislamiento social.

Una vez que confirmaste que puedes acceder al retiro extraordinario, ahora debes tener tu DNI a la mano pues el orden para ingresar la solicitud tendrá fechas específicas según el último dígito de tu DNI. Puedes ver el gráfico de esta página para que sepas qué día debes realizar el trámite.

Existen dos fechas, entre el 6 y 20 de abril, en las que puedes realizar el trámite para garantizar un acceso más fácil a la plataforma.

REZAGADOS

Si no alcanzas a entregar la solicitud de retiro en la fecha programada, podrás hacerlo del 21 hasta el 27 de abril.

¿TIENES ALGUNA CONSULTA?

Las AFP habilitaron tres vías de comunicación por si tienes dudas:

WhatsApp: 975 736 784

WhastApp: 937 629 088 Correo: consultas@asociacionafp.com.pe

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

Una vez recibida la solicitud, la AFP debe evaluar el cumplimiento de los requisitos señalados en el aludido Decreto de Urgencia y lo dispuesto en la presente circular, y, de resultar procedente, se comunicará al afiliado, quien recibirá el dinero en su cuenta bancaria, por lo que no es necesario acercarse a las agencias.

PLAZO PARA OBTENER EL DINERO SOLICITADO

Tras la evaluación se efectuará el desembolso del monto solicitado en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de recibida la solicitud.

En caso de no resultar procedente, sea porque el afiliado no dispone de recursos en su CIC o porque registra aportes en el período referido en el numeral 1 de la presente circular, la AFP debe informar ello al afiliado en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, por los canales habilitados, guardando constancia de la comunicación realizada.

¿EN CUÁNTAS PARTES PUEDO RECIBIR EL DINERO?

Los pagos se realizan en una (1) armada hasta por S/ 2000 en el mes de abril. En caso el saldo de la CIC de un afiliado fuera menor a S/ 2000, la AFP pone los fondos en su integridad, a disponibilidad del afiliado para una solicitud de retiro, en el mismo mes de abril.

La AFP es la responsable de disponer el medio idóneo a fin de hacer efectivo el pago, dadas las condiciones de la emergencia. Para tal efecto, las AFP podrán suscribir convenios con entidades del sistema financiero u otras que faciliten el pago cobertura ante eventuales siniestros de invalidez o sobrevivencia.