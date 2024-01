¿Asistirá a la boda? Korina Rivadeneira, la esposa de Mario Hart, habló sobre la boda de Alejandra Baigorria

En la rueda de prensa de la nueva serie familiar «Súper Ada», Korina Rivadeneira fue preguntada sobre la reciente propuesta de matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao. La actriz respondió sin inconvenientes, felicitando a la futura pareja por esta nueva etapa en sus vidas. ¿Qué recomendación les ofreció? Entérate de lo que pasó en la siguiente nota.

Korina Rivadeneira felicitó a Alejandra Baigorria

Cabe recordar que los actuales enamorados Alejandra Baigorria y Said Palao anunciaron en sus plataformas digitales que se comprometieron durante su viaje a Filipinas. Además, se capturaron imágenes de la empresaria llorando después de aceptar la propuesta. Ante ello, la pareja de Mario Hart opinó al respecto brindando sus mejores deseos.

«Cuando hay amor todo siempre es muy hermoso y ahora se viene una nueva etapa para ellos y se les desea toda la felicidad del mundo. Sí, he trabajado con los dos, y creo que ya era hora. Creo que tienen bastante tiempo como para dar el siguiente paso, y si están enamorados, que se nota que están enamorados, pues maravilloso», pronunció.

¿Asistirá a su boda?

La actual pareja de Mario Hart comentó acerca de la chance de ser una de las invitadas a la boda de la empresaria y el participante de «Esto es guerra», concluyendo con una respuesta contundente. Cabe resaltar que que Korina Rivadeneira ha trabajado con ambos en anteriores ocasiones y, por ello, se mantiene la expectativa de si sería invitada a la boda. Sin embargo, la actriz no dejó duda alguna tras su respuesta.

“Pucha no lo creo (que esté en la lista de invitados), pero si es sí, yo normal porque he trabajado años con ellos”, respondió la actual pareja del piloto. Ante ello, no dudó en felicitar a los recién comprometidos deseándoles lo mejor.

Cabe resaltar que Alejandra Baigorria no dudó en presumir su sortija en sus redes sociales. «Para mí fue un día muy feliz, estoy emocionada, no me lo esperaba. Me agarraron fría que no sabía si llorar, reir, pensé que era una broma, me dolía la barriga, un desastre fue, pero la verdad es que hermosísimo», sostuvo.