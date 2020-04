Aspec recibe miles de reclamos por clases virtuales

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) publicó el ranking de reclamos por la educación a distancia y el resultado es sorprendente. Una de las primeras quejas de los padres de familia es que “se obliga al pago de marzo y abril sin impartir clases virtuales o siendo estas de baja calidad”.

Otro de las molestias de los progenitores es que “se obliga al pago completo de marzo aduciendo las 4 o 5 clases impartidas”.

También les exigen el pago de marzo pese a no haber cumplido con presentar reprogramación de clases.

SIN CONTROL

“Las clases virtuales en los colegios públicos están reguladas, pero en los privados, no. Trabajan como les da la gana. El Minedu no se quiere meter. Pídanle la estructura de costos de las clases virtuales, definitivamente no es igual a las clases presenciales”, explicó Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.

Añadió que los colegios no se están poniendo a la altura de las circunstancias, como lo está haciendo todo el país en diferentes ámbitos.

Criticó que los colegios privados ni siquiera hayan enviado su plan de reestructuración de clases a la Ugel.

“Los padres de familia no tienen que pagar ninguna pensión hasta que no les hayan brindado el servicio. Por una semanita de clases y unos trabajitos por internet no van a querer cobrar lo mismo”, puntualizó.

RECORTE A PROFES

Uno de los reclamos también es que se “obliga al pago completo de marzo pese que los docentes únicamente les han pagado los días que dictaron”.

“Los profesores están preocupados porque les han reducido el sueldo, pero el colegio sí cobra todo el mes”, declaró Cáceres.

Plantean congelar pagos en colegios

La bancada de Somos Perú (SP) presentó una iniciativa con la finalidad de que las universidades, institutos y colegios particulares congelen el pago del cobro de pensiones o cuotas académicas hasta que dure el estado de emergencia con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus.

El proyecto de ley, presentado por el congresista Beto Barrionuevo, busca que las pensiones o cuotas académicas sean prorrateadas hasta en un plazo de 12 meses, sin que ello incluya el pago de intereses, ni moras.