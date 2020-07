Ate Vitarte: ¡INDIGNANTE! Otra mujer fue agredida por su expareja

Compartir Facebook

La joven, de 20 años de edad, fue agredida con un pico de botella. El hombre ya había sido denunciado años atrás.

El día de ayer, Melody Dávila Avedaño fue atacada por su expareja, en Ate Vitarte, a pesar de haberse separado hace más de dos años. El hombre, identificado como Guillermo Álvarez López, fue denunciado en varias ocasiones por violencia familiar.

La víctima, pese a que contaba con garantías para su vida, venía siendo acosada desde su separación. Incluso, se vio obligada a cambiar de rutinas y horarios de llegada a casa.

Aunque evitó de todas formas cruzarse con el hombre, finalmente fue agredida cuando salía a trabajar. “Estaba saliendo cuando de la nada mi expareja apareció con un pico de botella a atacarme. Me cogió del cuello y me apuntó. Yo me defendí, pero llegó a clavármela en la mejilla”, contó.

Álvarez López fue detenido por efectivos policiales y llevado a la comisaría. Sin embargo, Melody teme que el sujeto sea liberado e intente volver a acercarse a ella o al hijo de ambos de 4 años para hacerles daño.

Frente a esta situación que viven diariamente muchas mujeres, la Defensoría del Pueblo señaló que se encargará del seguimiento del caso y se comunicará con Meloldy para proporcionarle apoyo.