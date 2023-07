¡Atención! Mercado Mayorista de Santa Anita anuncia paro indefinido desde el 3 de agosto

¡Alerta! Los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima han declarado que iniciarán un paro indefinido a partir del 3 de agosto. Esto debido a la falta de acuerdo con la Municipalidad de Lima y la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA) respecto al aumento de las tarifas de ingreso y salida de vehículos.

Pronunciamiento de representante

Andrés Palomino, el vocero del centro de abasto, afirmó que el acuerdo fue apoyado por «el 99% de los comerciantes» debido a la falta de progreso en las negociaciones. Declaró a Exitosa que no se ha establecido una mesa de diálogo y que se sienten despreciados y burlados por las autoridades.

El dirigente relató que en las reuniones, en las que actuaron como mediadores la congresista Marta Moyano y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, los representantes de EMMSA acordaron deshacer la medida de cobrar S/ 7.00 por cada tonelada de productos ingresados al mercado. Sin embargo, horas después, les informaron que no podían eliminar los cobros de manera unilateral.

“Delante de la congresista y del defensor suspendieron verbalmente el cobro de ingreso de la mercadería y el incremento de ingresos para vehículos livianos. Luego, cuando retomamos la reunión, ellos desmintieron todo. Dijeron que no era posible y hasta ahorita siguen cobrando, es por esa razón que vamos a ir al paro indefinido”, sostuvo.

“Fuimos citados para una reunión el día martes (18 de agosto) al mediodía. Cuando llegamos, nos informaron que no estaba programado el diálogo, así que ya no. No hay otra cosa que esperar”, agregó Andrés Palomino.

Paro indefinido en el Mercado Mayorista de Santa Anita

Según el reporte de Exitosa, la medida se origina a raíz del cobro de 7 soles por tonelada a los camiones que proveen el abastecimiento, y también al aumento del peaje para vehículos más pequeños a S/2 por una permanencia de seis horas.

“La mayoría, todos los representantes, casi el 99%, el paro indefinido se va a dar a cabo desde el 3 de agosto. No hay mesa de diálogo, la empresa nos ha mentido, se han burlado de nosotros”, indicó Andrés Palomino, comerciante del GMML.

Como se sabe, el pasado 14 y 15 de julio los comerciantes llevaron a cabo un paro de 48 horas. Habían anticipado que, en caso de no llegar a un acuerdo con EMMSA, tomarían una medida indefinida.