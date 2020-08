¡Atento Said Palao! Alejandra Baigorria marca territorio: “Soy celosa”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A través de su cuenta de Instagram, la modelo Alejandra Baigorria respondió diversas preguntas de sus seguidores y confesó que es una persona celosa. Aunque, ha aprendido a controlarse porque si alguien te quiere engañar lo va a hacer igual.

“¿Ale que tan celosa te consideras?”, le consultó un seguidor a la ‘Rubia de Gamarra’, a lo que ella respondió: “La verdad que sí, he sido hace tiempo muy celosa, pero con los años y las experiencias he aprendido que no te llevan a nada. Igual si te la quieren a hacer (engañar), te la van a hacer”.

Asimismo, cuando se le preguntó si se encontraba soltera, la empresaria empezó a cantar la canción ‘Soltera’ de Leslie Shaw, Thalía y Farina. En el video la integrante de ‘Esto es guerra’ se rie coquetamente contestando dicha pregunta, ¿le creemos?

Mira también: OVID-19 | Toño Centella habría roto protocolos de bioseguridad y hecho show en vivo

EXTRAÑA A ‘CUÑADO’

De otro lado, Alejandra afirmó que extraña a Austin Palao en el reality de competencia. Cabe mencionar, que en uno de los juegos de ‘Esto es guerra’ a la modelo le preguntaron cuántos años tiene el menor de los Palao.

«Vamos Ale. ¿Qué edad tiene tu cuñado (Austin Palao)?», preguntó Gian Piero Díaz, rápidamente la empresaria respondió que “tiene 25 años”.

Mira también: Nicola Porcella y Stephanie Valenzuela hacen fiesta sin importarle coronavirus

NUNCA FUE AMIGA DE MACARENA

Luego que el periodista Samuel Suárez contara que ha visto chats donde Macarena Vélez dice estar “decepcionada” de Alejandra por meterse con su ex, la ‘Gringa de Gamarra’ desmintió haber sido amiga íntima de la ex chica reality.

“Recuerdan que les conté que Macarena podría estar muy molesta por el hecho que le contaba sus cosas personales con Said a Alejandra y era de alguna manera su consejera. Ahora la versión que tengo es que ella le contaba eso a todos y Ale me asegura que ellas ya no son amigas, Ale tiene a las amigas contadas con las manos”, indicó el comunicador.

Entérate más: Alejandra Baigorria nunca fue amiga de Macarena: “Ale tiene amigos contados con las manos”