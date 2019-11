Atún A1 premia a montones

Para mamás A1 volvió Atún A1 que viene premiando la preferencia de las amas de casa llevando alegría a los mercados del Perú. Ayer estuvimos en varios puntos del país premiando con el rico sabor de Atún A1 y la ruleta Karibeña que viene cargada de premios.

Llevamos alegría al Mcdo. La Hemelinda – Trujillo, al Mcdo. Ex Fabrica San Miguel de Piura, al Mcdo. Chavez del tambo de Arequipa y a la tienda “La Cadena” de Iquitos. Y es que no hay rincón del país que ya no esté disfrutando del delicioso sabor y calidad de Atún 1.

Ya lo sabes, Perú, hoy miércoles puedes preparar un rica causa de atún o un pancito con atún que a todas horas cae muy bien, todo es posible con mucha imaginación y con Atún A1. Estén atentos a radio Karibeña y La Kalle que pronto estaremos visitando el mercado de tu ciudad o barrio.